Bernabé sostiene que con los mensajes de Camarero el 29O se "desmorona la teoría" del supuesto "apagón informativo"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha considerado que los mensajes de la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, el día de la dana que arrasó Valencia y que dejó 230 víctimas mortales revelan que el Ejecutivo autonómico "no cumplió con su obligación de proteger a los valencianos". Además, ha sostenido que tras conocer estos WhatsApps se "desmorona" la teoría del supuesto "apagón informativo" que el Gobierno valenciano ha repetido "por activa y por pasiva" durante todo este tiempo.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes tras reunirse en la Delegación del Gobierno con el colectivo Lambda, donde ha señalado que las "distintas teorías que han ido cambiando de versiones según les convenía al gobierno del PP han resultado inconsistentes todo el tiempo". "La verdad, al final, siempre aparece", ha garantizado.

La vicepresidenta primera del Consell y que estaba al frente de la Conselleria de Servicios Sociales el día de la dana, Susana Camarero, aportó al Juzgado de Catarroja que investiga la gestión de las riadas los mensajes de WhatsApp que mantuvo por la tarde con su secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, parte de ellos durante los 38 minutos en los que estuvo conectada telemáticamente al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), desde las 17.02 hasta las 17.40 horas. "¿Han dicho que hay cien personas en los tejados?", le pregunta, a lo que su interlocutor responde: "Sí. Que barbaridad".

Para Bernabé, "el asunto del apagón informativo, que no han parado de repetir por activa y por pasiva, cada vez que conocemos más detalles en la instrucción, se va desmontando y se va desmoronando", ha agregado, al tiempo que ha incidido en que, "cada vez que aparecen informaciones dentro de la instrucción, la teoría se desmorona".

Mientras, ha argumentado que "la teoría que se afianza" es que "el PP en el gobierno de la Generalitat no cumplió con su obligación de proteger a los valencianos y a las valencianas". "Y esta es la realidad que hemos ido viendo a lo largo de estos meses y esta es la realidad que vemos en un Consell que sigue manteniéndose en su esencia con los protagonistas del día 29 de octubre de 2024 y que sigue manteniendo atrincherado a --Carlos-- Mazón en Les Corts Valencianes".

Además, ha criticado que esta misma es "la hoja de servicio" del actual 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha responsabilizado de "permitir que en la Comunitat Valenciana tengamos al Partido Popular y al Gobierno de la Generalitat con el Partido Popular que más ha dañado a esta Comunidad en los últimos tiempos".