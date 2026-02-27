Bernabé urge a Llorca a "quitarle el escudo del aforamiento" a Mazón y avisa: "Lo único que hace es implicarse más"

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha urgido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a "quitarle el escudo del aforamiento" a su antecesor en el cargo, Carlos Mazón, que continúa como diputado del PP en Les Corts, y se ha preguntado a cuántos testigos más "hay que esperar" 16 meses después de la dana para comprobar que desde el Consell "mintieron, manipularon y retorcieron".

Además, ha considerado que el testimonio de la que fuera jefa de prensa del 'expresident' ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana confirma que la Generalitat "mintió" sobre la gestión de la emergencia, aunque "para sorpresa de nadie".

"Se ha vuelto a reconocer que la Generalitat mintió, que siguió mintiendo y que aquí siguen protegiendo --al ahora exjefe del Consell--. Y esto es otra muestra más", ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes en València, al ser preguntada por la declaración de Maite Gómez, quien fuera jefa de prensa de Carlos Mazón, quien este viernes ha indicado a la jueza de la dana de que informaron la tarde de la riada de los pasos que había estado dando el 'expresident' "por lógica" y no por lo que sabían.

En este punto, Bernabé ha reprochado al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que este jueves afirmara que esperará a que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre investigar o no a Mazón para adoptar "las decisiones que se tengan que tomar" sobre el acta de diputado del 'expresident'.

"¿Vamos a esperar a que salga todo el que pasaba por algún pasillo de la Generalitat y que vuelva a decir y reconocer que efectivamente mintieron, que efectivamente manipularon, que efectivamente cambiaron versiones, que efectivamente retorcieron el relato y que efectivamente no han parado de insultarnos desde hace 15 meses?", ha cuestionado.

"LO QUE TIENE QUE HACER ES COMPARECER ANTE LA JUSTICIA"

Dicho esto, ha afeado al PP que, mientras, los valencianos "seguimos esperando a ver si tienen a bien de una vez quitarle el escudo del aforamiento a un señor que lo que tiene que hacer es comparecer ante la justicia".

Además, ha instado al PP a dejar "de una vez por todas de seguir humillando a las víctimas y a los familiares de las víctimas de la dana", lo que seguirá ocurriendo "mientras sigan manteniendo a ese señor con sus mentiras y a todos los que estaban alrededor de ese señor mintiendo durante 15 meses", ha afirmado en referencia a Mazón.

En este punto, Pilar Bernabé ha advertido de que "las mentiras respecto a lo que pasó el 29 de octubre no solamente se basan" en el que fuera 'president' de la Generalitat, sino también en "la dejación de funciones y de obligaciones que tenían muchos de los miembros" de su Consell y que hoy "siguen" en el Ejecutivo de Llorca.

"DE CINCO, TODAVÍA QUEDAN TRES"

Así, ha señalado al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, "responsable de la presa de Buseo, por la que murieron siete personas"; al vicepresidente tercero, Vicente Martínez Mus, "el responsable de las infraestructuras que no dio cuenta de la situación que se estaba pasando hasta el último momento en algunos de los puntos estratégicos de la línea de metro"; y la vicepresidenta primera y entonces también titular de Servicios Sociales, Susana Camarero, responsable de "lo que estaba pasando en las residencias, donde también murieron personas" en la dana.

Pero también ha apuntado contra la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, responsable de Emergencias. "Es que de cinco, todavía quedan tres y ahí están", ha denunciado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, mientras que ha insistido en que Carlos Mazón, por su parte, sigue "ahí protegido con el escudo del aforamiento".

"MINTIERON, MANIPULARON Y RETORCIERON"

"¿A cuántos más hay que esperar? Porque aquí llevamos esperados 15 meses", ha sostenido Bernabé, que ha señalado que desde entonces han pasado por el juzgado de Catarroja "todo tipo de perfiles confirmando, efectivamente, que --desde la Generalitat-- mintieron, que manipularon y que retorcieron". Y se ha preguntado si todo ello "de verdad no es suficiente". "El PP, cada vez que tapa, lo único que hace es implicarse más, y es igual de culpable", ha avisado.

En este sentido, ha advertido a los 'populares' de que "esta cosa de taparlo todo" es "una mala técnica" porque "no contribuye a dar la necesidad que tienen los valencianos y las valencianas y la ciudadanía en general de confiar en la política".

"Porque cada vez que tapan, lo hacen con cualquier caso. Lo hacen, por supuesto, con la dana, lo hacen en el caso de las viviendas, donde nadie asume responsabilidades de todo lo que está pasando con la corrupción en la vivienda, como tampoco lo hacen con algo tan serio como el acoso a las mujeres en el caso del alcalde de Móstoles (Madrid) o en el caso, por ejemplo, del alcalde de Jérica (Castellón)", ha aseverado.

"Y aquí siguen, y aquí siguen y aquí tapan. Esto es el marca de la casa del PP: tapar y mantener los escudos para que no tengan incluso que ir delante de la justicia, que es lo mínimo que podíamos esperar del señor Pérez Llorca", ha zanjado.