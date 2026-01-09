Bernabé ve a Feijóo "retratado" tras declarar por la dana y recuerda que pidió que le echaran si mentía

Archivo - La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a su llegada a declarar como testigo, en la causa que investiga la gestión de la dana, en la Ciudad de la Justicia de València, a 14 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha quedado "retratado" este viernes tras su declaración como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana. Además, ha recordado la frase que dijo de que "si os miento no solo os pido que me echéis del Gobierno, también que me echéis del partido".

"Pues ya puede, la puerta ya sabe dónde está", ha enfatizado en rueda de prensa después de que Feijóo haya declarado ante la jueza de Catarroja de manera telemática desde el Congreso.

En su declaración como testigo, el jefe de la oposición ha manifestado que no supo de la dana hasta aproximadamente las 20 horas del 29 de octubre de 2024 y que en esa jornada el entonces 'president' de la Generalitat Carlos Mazón no le informó en "tiempo real", tal y como sí manifestó por "error" dos días después en su visita a Valencia.

Bernabé, también secretaria de Igualdad del PSOE, ha reprochado a Feijóo que haya tenido que esperar hasta su declaración judicial para "reconocer lo que ya todos sabíamos: que nos mintió en la cara el 31 de octubre" de 2024, cuando dijo en su visita al Centro de Coordinación de Emergencias junto a Mazón que este le había informado "en tiempo real".

Es más, ha acusado al jefe de los 'populares' de haber estado "14 meses manteniendo la mentira" y de "regodearse" y ser "capaz de decir sin pestañear" que le echaran de su partido si mentía. Todo ello cuando ha reiterado que la dana fue "la tragedia más grande en la Comunitat Valenciana y en este país".

"ÉL ABRIÓ LA VEDA"

Una tragedia en la que Bernabé ha señalado que "ha habido una constante: crear un relato, mentir, falsear, manipular y generar 'fake news'". "¿Y quien abrió la veda de todo eso? Alberto Núñez Feijóo. Fue él y ahora lo hemos sabido", ha recalcado.

Es algo que ha relacionado con el hecho de que "todo el mundo se preguntaba por qué Mazón daba las gracias al Gobierno en los primeros días y, sin embargo, de repente todo cambió": "Ahora sabemos por qué: porque el 29 de octubre por la noche, mientras gestionábamos la peor catástrofe, el dolor era tan terrible y todas las capacidades estaban puestas en salvar a miles de personas, había un señor que pensó que había que ponerle el dedo en el ojo al Gobierno y que lo importante era que Mazón quedara bien en la tele".

"Esta es la realidad, por eso tampoco quiso entregar los 'whatsapps' que él escribía", ha añadido en alusión a que Feijóo solo remitió inicialmente a la jueza los mensajes que recibió por parte de Mazón el día de la dana, tras lo que posteriormente la magistrada le instó a enviar también los remitidos por él al 'expresident'.

Para Bernabé, aunque esto "no sea un delito, es una vergüenza" y demuestra "de qué calaña es alguien que quiere ser presidente del Gobierno". "Normal que tuviera vergüenza y que no quisiera entregar esos mensajes", ha insistido.