La Biblioteca Valenciana incorpora el archivo profesional del ingeniero industrial alcoyano Gilberto Olcina - GVA

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución por la que la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu incorpora a sus fondos el archivo del ingeniero industrial alcoyano Gilberto Olcina Llorens.

El fondo está compuesto principalmente por trabajos realizados en municipios de la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Alicante, y refleja una trayectoria profesional desarrollada en el ámbito de la ingeniería civil y la arquitectura industrial, ha informado la Generalitat en un comunicado.

El archivo reúne proyectos, planos y documentación generados en el ejercicio de su profesión, así como materiales vinculados a sus investigaciones en arqueología industrial entre 1979 y 2020.

Desde la década de 1990, Olcina ha compaginado su actividad profesional con el estudio del patrimonio industrial de Alcoy (Alicante). En este contexto ha investigado y documentado edificios fabriles, sistemas hidráulicos y elementos arquitectónicos singulares, con especial atención a la cuenca del río Molinar, considerada el origen de la industrialización alcoyana y declarada Bien de Interés Cultural en 2004.

Parte de esta labor quedó recogida en publicaciones como 'Origen y desarrollo de la cuenca industrial del río Molinar de Alcoy y Gilberto Olcina. Selección de Proyectos (1976-2020): ingeniería, arqueología industrial y edificios singulares'.

La incorporación de este archivo a la Biblioteca Valenciana permitirá garantizar la conservación de esta documentación y facilitar su consulta a personas interesadas en la historia industrial y urbana de Alcoy, su entorno comarcal y otros municipios de la Comunitat Valenciana.