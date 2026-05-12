Las bibliotecas de València amplían su catálogo con la obra digital completa del compositor José Ruiz Gasch

Firma de la donación - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El catálogo de las bibliotecas municipales de València crece con la obra digital completa del compositor crevillentino José Ruiz Gasch. Su nieto, José Enrique Ruiz Alfonso, ha realizado la donación con la intención de que toda su obra se incorpore al fondo de la Biblioteca Musical de Compositores Valencianos, la que forma parte de la Biblioteca Histórica Municipal de València.

En concreto, los materiales donados incluyen un 'digibook' con un libreto biográfico del maestro, un DVD con un documental gráfico y cuatro partituras originales: una del Ave María, a tres voces blancas de Honorato de Vinalesa, Coenantibus, motete a seis voces mixtas de Honorato de Vinalesa, Nocturno Valenciano de José Báguena Soler y Horta de València de Eduardo López-Chavarri.

Además, la donación comprende un CD que contiene la obra completa de Ruiz Gasch, en formato Sibelius 7.5, así como archivos PDF de partituras y archivos MIDI, todo recopilado y editado por su nieto en colaboración con la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Crevillent, Enercoop y el Coro Ruiz Gasch, detalla el consistorio.

La Biblioteca Musical de Compositores Valencianos ya contaba con dos volúmenes con más de 60 obras del compositor, documentos que fueron donados al Ayuntamiento de València en los años 70. Con esta nueva aportación documental, el fondo dedicado al autor queda completo y a disposición de investigadores, músicos y estudiosos.

"Para nosotros es un honor contar con la obra completa de un músico valenciano de la talla de Ruiz Gasch. Esta nueva incorporación supone un paso más en la conservación y la difusión del patrimonio musical valenciano, facilitando el acceso a la obra de uno de los compositores vinculados a la tradición coral y religiosa del siglo XX en la Comunitat Valenciana", manifiesta el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

José Ruiz Gasch fue un compositor valenciano nacido en Crevillent en 1900 y fallecido en 1977, especializado en música coral y religiosa. Es autor, entre otras muchas obras, del Himne a Crevillent. Comenzó su trayectoria musical tocando la tromba en la Filarmónica de Crevillent, tras lo que realizó estudios de violín y en 1924 pasó a ser director del Orfeón Crevillentino. Un año después se convirtió en director de la Filarmónica.

A continuación, el músico se trasladó a Madrid como director de varias orquestas y en 1942 fue nombrado director de la Coral Crevillentina. En paralelo fue autor de diversas obras que hoy en día suponen un importante legado para la música de la Comunitat Valenciana.