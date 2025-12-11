Bienvenida en pie a Sir Mark Elder y la 'Luisa Miller' de las muñecas rotas en Les Arts

Representación de 'Luisa Miller' en Les Arts. - MIGUEL LORENZO - MIKEL PONCE

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El público del Palau de les Arts Reina Sofía de València ha recibido puesto en pie el 'estreno' operístico en el coliseo de su nuevo director musical, Sir Mark Elder, con una 'Luisa Miller' llena de muñecas que se convierten en símbolo de uno de los temas recurrentes en el repertorio verdiano, la complicada relación paternofilial.

Esta nueva producción --la tercera que el teatro valenciano presenta con motivo de su XX aniversario y que cuenta con la colaboración del Maggio Musicale Fiorentino-- ofreció en la noche de este miércoles su primer pase, que logró una muy buena acogida por parte de los asistentes y contó con la presencia en el palco del renovado equipo de la Conselleria de Cultura, encabezada ahora por Carmen Ortí.

El veterano maestro británico se llevó una de las grandes ovaciones de la noche en el que fue su esperado debut operístico con la brillante Orquestra de la Comunitat Valenciana. Verdi es para Sir Mark Elder un músico que le lleva acompañando desde su juventud y, en concreto, su ópera 'Luisa Miller', una pieza que había dirigido en versión concierto y que ahora afronta en formato escenificado.

"Es un sueño hecho realidad", ha confesado el maestro en los días previos al estreno, que para acompañarlo en este "desafío" ha contado con la complicidad de la directora de escena argentina Valentina Carrasco.

Su recreación traslada a los espectadores a una fábrica de muñecas de principios del siglo pasado que va mutando en otras estancias a lo largo de la representación y culmina con una bello punto final construido a base de luces y sombras. Esta referencia a un contexto proletario sirve de telón de fondo a un título de Verdi más íntimo, personal y burgués, alejado de otras obras monumentales y heroicas del compositor italiano.

La propuesta, con escenografía de Carles Berga, vestuario de Luciana Gutman e iluminación de Antonio Castro, denuncia la rigidez de roles sociales y el imperio de los intereses en la burguesía de la sociedad industrial.

En cuanto al reparto, la función --que no se escuchaba en València desde 2008-- reúne a destacadas voces verdianas del momento, entre ellas la del poderoso tenor Freddie De Tommaso. En su primera actuación en València, el británico debuta el papel de Rodolfo, que después de la capital del Turia cantará en Viena.

UNA NOCHE DE PRIMERAS VECES

Sin duda, fue una noche de primeras veces, ya que Mariangela Sicilia también ha escogido Les Arts para presentar el rol de Luisa Miller. La soprano calabresa, mientras que el barítono Germán Enrique Alcántara encarna a Miller en su primera actuación en València.

El bajo Alex Esposito, uno de los favoritos de la Sala Principal, da vida a Il conte di Walter y Gianluca Buratto, muy vinculado igualmente a Les Arts, es Wurm. Completa el sexteto principal la mezzosoprano rusa Maria Barakova como Federica. Una vez más, todo el elenco estuvo arropado por la calidad del Cor de la Generalitat.

Les Arts volverá a acoger esta 'Luisa Miller' los próximos días 13, 17, 20 y 22. Las entradas para la ópera de Verdi se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web oficial de Les Arts.