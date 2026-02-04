Biffy Clyro desata una noche de rock llena de contrastes en el Auditorio Roig Arena

Biffy Clyro en concierto en Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock escocesa Biffy Clyro desplegó en el Auditorio Roig Arena de València un "potente directo" en el que riffs extremos se han entrelazado con baladas cargadas de emoción, dando forma a "un viaje vibrante y lleno de contrastes".

Aunque la formación original sigue girando en torno a Simon Neil (voz y guitarra) y los hermanos Johnston, la gira ha llevado consigo un cambio significativo: Naomi Macleod ha tomado el relevo en el bajo ante la ausencia de James Johnston, apartado temporalmente de los escenarios por motivos de salud. El concierto estuvo precedido por la actuación de Bartees Strange y su sonido indie rock, informa la organización.

Seguidamente, Biffy Clyro emergió en el escenario y el concierto ha comenzó con la adrenalina y la energía de 'A Little Love', uno de los temas del reciente 'Futique', que enlazó con 'Hunting Season' y 'That Golden Rule'.

'Friendshipping' adquirió, en esta ocasión, una connotación especial, pues Simon Neil quiso dedicársela a James Johnston, un gesto que conmovió a toda la sala. A partir de ahí, el concierto entró en su fase más coral con 'Biblical', 'A Thousand and One' y 'Different People' hasta alcanzar uno de los puntos álgidos con 'A Hunger in Your Haunt', coreada con fuerza por el público.

El cierre se erigió como toda una celebración del rock con 'The Captain', donde la banda ha demostrado su excelencia instrumental, 'Living Is a Problem Because Everything Dies' y 'Bubbles', uno de esos temas que condensan su ADN sonoro.

Pero fue 'Many of Horror', una de las favoritas, la que ha puesto de manifiesto por qué son uno de los perfiles más destacados del rock contemporáneo.