Biffy Clyro, Viva Suecia y Celtas Cortos, en el 'menú' de febrero del Roig Arena

Archivo - El grupo Viva Suecia. ARCHIVO. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena de València encara el mes de febrero con una "variada agenda de conciertos", que incluyen grandes giras nacionales, artistas internacionales de referencia y espectáculos para todos los públicos.

Biffy Clyro actuará el próximo 3 de febrero. La banda escocesa aterriza en el Roig Arena para presentar 'Futique', su nuevo y esperado álbum. Una "cita imprescindible para los amantes del rock alternativo" subraya la organización.

El fenómeno urbano D. Valentino --4 y 12 de febrero-- cerrará su exitosa gira 'Rosa&Rojo' con dos fechas en el Auditorio Roig Arena. "Una despedida por todo lo alto para una de las voces jóvenes más destacadas del momento".

Y Disney on Ice llevará la magia del 5 al 8 de febrero con Mickey, Minnie y muchos personajes emblemáticos del universo Disney guiarán a toda la familia en un viaje mágico sobre hielo. Una experiencia pensada para pequeños y mayores.

La siguiente cita es la de Taburete (6 de febrero). El grupo madrileño llega a València con 'El perro que fuma', su nuevo trabajo discográfico, en un concierto en el que no faltará la energía tan característica de sus conciertos.

Un día después, Nach, el "maestro del rap español", llegará al Auditorio Roig Arena con un espectáculo repleto de lírica afilada, profundidad y la fuerza escénica que lo caracterizan. Y Clarent (8 de febrero) unirá trap y reguetón en su propuesta urbana con un directo potente y vibrante.

La banda madrileña Sexy Zebras aterriza el 13 de febrero por primera vez en el Auditorio Roig Arena dentro de la mayor gira de su carrera, mientras que Celtas Cortos (14 de febrero) conmemoran '40 años contando cuentos' con un recital especial que repasará su trayectoria, himnos generacionales y su inconfundible fusión de rock y folk.

Viva Suecia se cita con el público valenciano el 28 de febrero. El grupo murciano trae su gira 'Hecho en tiempos de paz', con la que inauguran un nuevo capítulo de su trayectoria. "Una oportunidad única para disfrutar de su sonido en plena evolución", concluyen desde el Roig Arena.