El BigSound promete una experiencia "óptima" para público, artistas y vecinos en su primera edición en Torrent - EUROPA PRESS TELEVISIÓN

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival BigSound Valencia, que celebra este fin de semana su primera edición en Torrent, promete una experiencia "óptima" para el público y los artistas, además de contar con varias medidas en materia de sonido para respetar la normativa y "no molestar a los sonidos".

Así lo ha garantizado el director y cofundador del festival, Juanjo Talavan, en declaraciones a los medios en el Parc Central de Torrent, que acogerá los conciertos este viernes y sábado, acompañado por la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero; la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y el presidente de la Federación de Ocio, Turismo y Juego de la Comunitat Valenciana (Fotur), Víctor Pérez.

El BigSound desembarca en Torrent, tras las últimas ediciones celebradas en la Ciutat de les Arts i les Ciències, a causa de la sentencia judicial que obligó a limitar los sonidos en este enclave de València a partir de la denuncia de un grupo de vecinos de la zona. En esta edición se prevén 45.000 asistentes y actúan artistas como Rels B, Ana Mena, David Bisbal, Lola Índigo, Nathy Peluso o Rigoberta Bandini. Para desplazarse a Torrent se ha reforzado el servicio de Metrovalencia y Metrobús hasta las cuatro de la madrugada.

El director del festival ha explicado que los nueve escenarios, el doble que en ediciones anteriores, cuentan con una inclinación para "alejarse de los puntos de encuentro" del recinto de 40.000 metros cuadrados en el Parc Central de Torrent.

A nivel de sonido se ha habilitado el sistema cardioide que "evita que se propague para atrás" y se han instalado subgraves volados ('subwoofers' que se suspenden en el aire mediante estructuras metálicas en lugar de apoyarse en el suelo) para evitar las vibraciones que retumban en el suelo.

Además, se han implementado unos sistemas de 'delay' que permiten duplicar los sonidos cada ciertos metros y, así, "no estar emitiendo desde el punto de emisión de sonido a una potencia más alta". Esto último también permite que "la gente que está más atrás de los escenarios tenga una buena calidad de sonido" sin "forzar los sistemas de audio".

Otras de las medidas adoptadas son limitadores en los controles de las mesas de sonido. "Con eso garantizaremos que el sonido no se emite a más de lo permitido y podemos tener un control de todo el perímetro de las zonas colindantes al festival para reducir todas las molestias", ha subrayado el cofundador del BigSound.

Y ha recalcado: "Hay buen sonido y se están tomando las medidas para garantizar que la experiencia del público sea óptima y que podamos cumplir con los contratos de los artistas, que exigen unos mínimos de calidad para que su experiencia con el público sea satisfactoria y, al final, tenga la sensación de estar disfrutando de buena música y de calidad".

PUNTO VIOLETA

Por su parte, la vicepresidenta de la Generalitat y la alcaldesa de Torrent han presentado el Punto Violeta instalado en el Big Sound Festival para prevenir las agresiones sexuales, un espacio que el gobierno autonómico habilita en otros eventos y fiestas como las recientes Fogueres de Alicante que permite contactar con la Policía Local y con centros de salud para atender a posibles víctimas.

En este punto, ubicado en una zona estratégica del BigSound, se informa, atiende, sensibiliza y conciencia a jóvenes sobre las violencias sexuales, además de facilitar herramientas que ayudan a detectar las drogas, "especialmente las de sumisión que se utilizan para cometer agresiones sexuales". Se trata de unas pulseras en las que, cuando introduces una gota de la bebida y cambia el color, quiere decir que la consumición está contaminada por algún tipo de droga.

"Queremos que haya festivales y fiestas seguras y en libertad. Vamos a poner todos los recursos a disposición de los valencianos y de las valencianas para que puedan disfrutar de este importante festival", ha subrayado la consellera de Igualdad. Además, ha asegurado que estos puntos "funcionan" porque allí donde se han instalado "no hemos tenido que lamentar ningún tipo de agresión".

Como alcaldesa de Torrent, Folgado ha destacado que el dispositivo de seguridad está preparado desde hace semanas para la primera edición del BigSound en la ciudad. Sobre el Punto Violeta, ha indicado que está ubicado al final del recinto, donde se produce la mayor afluencia de paso, para que cualquier persona pueda recibir atención o asesoramiento ante cualquier situación no deseable.

"Es una forma más de garantizar que este evento tenga y cumpla con todas las medidas de seguridad y que la atención entre cualquier situación, que esperemos que no se produzca, esté garantizada", ha manifestado la primera edil, quien ha agradecido la colaboración entre la Generalitat, el Ayuntamiento, las fuerzas y cuerpos de seguridad y la organización del festival para hacer posible este dispositivo.

El personal del Punto Violeta con una identificación visible mediante chapas que incorporan el teléfono 900 22 00 22, disponible las 24 horas, así como un código QR que enlaza a un decálogo con instrucciones para actuar en caso de ser víctima de violencia sexual o de presenciar una agresión.

Este verano, los Puntos Violeta han estado presentes en el Spring Festival y se instalarán en otros diez festivales de música durante julio y agosto: Reggaeton Beach Festival, Latin Fest, Zevra, Peligro Fest, Low Festival, Medusa, Mediterrànea, Rototom Sunsplash, Área 12 y Oasis Elche. También está prevista su instalación en los conciertos de El Último de la Fila, Alejandro Sanz y Romeo Santos & Prince Royce, que se celebrarán durante julio.

En 2025, los Puntos Violeta atendieron un total de 7.290 consultas en los festivales y conciertos celebrados durante el verano en la Comunitat Valenciana, la mayoría de ellas relacionadas con información y asesoramiento.