Billboard sitúa a Berklee Valencia entre las mejores escuelas de negocio de la música del mundo

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La revista Billboard ha reconocido a Berklee Valencia como una de las mejores escuelas del negocio de la música, al incluirla en su lista de 2022, en la que entran 35 centros y universidades ordenados alfabéticamente.

Según ha indicado el centro en un comunicado, las escuelas se eligieron mediante la valoración de criterios como la recomendación de expertos en la industria, información proporcionada por sus ex alumnos o instituciones relacionadas con la prestigiosa publicación, la información solicitada a cada escuela y casi una década de estudios sobre cada uno de sus programas. Es la segunda vez que Berklee Valencia se incluye en esta lista, y se sitúa entre las cinco mejores universidades fuera de Estados Unidos.

El reconocimiento hace referencia a su programa "Master of Arts in Global Entertainment and Music Business". De un año de duración y con profesorado de distintos orígenes y experiencias en la industria, el programa profundiza en la multiculturalidad de la música y permite escoger especialidad entre tres opciones: emprendimiento y nuevos negocios; gestión en la industria discográfica; u organización de eventos, conciertos y festivales.

Para el desarrollo de estas especializaciones, los estudiantes tienen la oportunidad de formar parte del sello discográfico del campus Disrupción Records; trabajar en una agenda anual de eventos entre los que se incluye la conferencia de música y tecnología INO CON; y aprender de ponentes e invitados como Scooter Braun, fundador de Ithaca Holdings/SB Projects, o Sophia Chang, productora musical y manager quien ha trabajado con artistas como Paul Simon o Wu-Tang Clan. A lo largo del año, el programa recibe cerca de 40 expertos en diversos campos de la industria, que comparten sus conocimientos y experiencias con los estudiantes.

Billboard también ha destacado la oportunidad que Berklee Valencia ofrece a sus estudiantes de asistir al Berklee Global Career Summit, un evento de cuatro días de duración enfocado al desarrollo profesional de los asistentes; a través de una serie de conferencias y clases magistrales, paneles, talleres y sesiones individuales con profesionales de todos los campos de la industria de la música.

En esta ocasión, el Global Career Summit se celebrará del 17 al 20 de enero de 2023 y abrirá sus puertas al público. Los asistentes que no sean estudiantes de Berklee Valencia deberán adquirir su entrada para participar en el evento.

Además del master en Global Entertainment and Music Business, el campus de Berklee en Valencia ofrece programas en Producción Musical, Tecnología e Innovación, Músicas Actuales (Concentración en producción), y Composición para Cine, Televisión y Videojuegos.

También ofrece a estudiantes de grado la posibilidad de realizar estudios en el extranjero, así como un programa de verano destinado a músicos que quieran perfeccionar sus habilidades.