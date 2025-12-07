Bisbal tiñe de Navidad y emoción el Roig Arena con villancicos y nuevas versiones de sus clásicos

David Bisbal llena de Navidad el Roig Arena - ROBER SOLSONA/ROIG ARENA

VALÈNCIA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

David Bisbal llenó este sábado de Navidad y emoción el pabellón Roig Arena donde más de 12.000 personas de varias generaciones celebraron el arranque de las fiestas navideñas al ritmo de nuevas versiones de sus temas más clásicos y villancicos.

A punto de celebrar un cuarto de siglo sobre los escenarios, el almeriense cumple su sueño de compartir el espíritu navideño con todos sus seguidores. Con el lanzamiento de su álbum 'Todo es posible en Navidad' en 2024, el artista se convirtió en "todo un referente navideño", pero es con esta gira, de nombre homónimo, como demuestra que está "más que consolidado en este género", según ha informado el Roig Arena en un comunicado.

Fans de todas las edades, dieron cita este sábado en el auditorio de València en este concierto en el que se desplegó sobre el escenario una gran alfombra roja y unos cortinajes plateados para dar la bienvenida a una gran fiesta, que contó con un "gran despliegue visual" para una inmersión en el ambiente festivo.

El concierto arrancó con 'Navidad junto a ti', una emotiva balada compuesta por Marco Antonio Solís que se ha convertido en uno de los "clásicos más emblemáticos" de la Navidad en México, Estados Unidos y toda América Latina. A este tema le siguió 'Todo es posible en Navidad', que levantó a todos los asistentes de sus asientos para entonar junto al artista la letra de la canción.

Algo que se repitió durante todo el concierto, de casi dos horas de duración y para el que el artista, además de interpretar temas navideños, tenía preparado una actualización musical de sus grandes éxitos. Bisbal dejó momentáneamente los villancicos para abrir el baúl de hits con interpretaciones como 'No amanece', 'Esclavos de tus besos', 'Dígale', 'Quién me iba a decir' o 'Silencio'.

Tras este paréntesis y con un nuevo atuendo, David Bisbal ofreció una versión renovada de 'Blanca Navidad', para continuar con la primera interpretación en español del clásico de Elvis Presley 'Always On My Mind' -traducido como 'Siempre te recordaré'- y 'Te deseo muy felices fiestas'.

El momento "más íntimo" de la noche surgió con 'Mi princesa', con el artista interpretando este tema en formato acústico acompañado, únicamente, por las voces del público. El recital continuó al son de 'A partir de hoy' y con himnos como 'Corazón latino', 'Lloraré las penas' y 'Bulería', estos últimos con Biscal luciendo la Senyera.

El fin de fiesta llegó con 'Los peces en el río', el 'tukituki' del 'Burrito Sabanero' y una animada versión de 'Ave María', que desencadenó la "euforia colectiva" en el final de fiesta.