Biznaga y Nuevos Vicios completan el cartel de Serialparc 2025

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Serialparc completa el cartel de esta edición con la incorporación de Biznaga y Nuevos Vicios, dos propuestas que refuerzan la apuesta del ciclo por el talento nacional y local. Con ellas se cierra una programación que volverá a llenar de música los parques de València entre octubre y diciembre.

El ciclo de conciertos arrancará el próximo domingo 19 en el Parc de l'Oest con Triángulo de Amor Bizarro y Menta, dos formaciones que representan la vanguardia del indie-rock estatal. El 23 de octubre será el turno de Mujeres y Yo Somos en el Parc d'Orriols', tras lo que el 21 de diciembre Biznaga y Nuevos Vicios actuarán en el Parc Urbà de Malilla.

Biznaga, una de las bandas más potentes y comprometidas de la escena alternativa española, aterrizará en Serialparc con su sonido punk rock cargado de energía, lirismo urbano y crítica social. El cuarteto madrileño se ha consolidado como una de las voces más relevantes del panorama independiente, tanto por la fuerza de sus directos como por la solidez de su discurso.

A ellos se sumarán Nuevos Vicios, banda valenciana que ha logrado hacerse un hueco en la escena con su mezcla de guitarras afiladas y letras generacionales. Su presencia en el cartel refuerza el compromiso de Serialparc con el talento local y con la dinamización cultural de los barrios de la ciudad.

El ciclo, que cuenta con el apoyo de Cerveza Turia y Arroz Dacsa, forma parte de la estrategia Music City València y promueve un ocio urbano sostenible, accesible y en sintonía con el entorno natural. Todos los conciertos se celebran en domingos matinales, fomentando la convivencia y el uso responsable de los parques urbanos.