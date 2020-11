Blas Ruiz Grau cierra la trilogía de Mors con 'No morirás': "No da tregua al lector ni para tomar aire"

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El autor alicantino Blas Ruiz Grau publica 'No morirás' (Ediciones B), una obra que cierra la trilogía protagonizada por el agente Nicolás Valdés y con la que promete "no dar tregua al lector ni para tomar aire". El final es "como un enorme puñetazo en la barriga, cuando todo cobra sentido y cuando el lector más se va a acordar de mi familia al leerla".

Así lo ha comentado el escritor en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación de este libro, que culmina la serie iniciada con 'No mentirás' y 'No robarás'.

La trilogía es "muy dinámica, pero este último libro es demencial". "Es, literalmente, una cuenta atrás en la que cada segundo cuenta y en el que es imposible que sucedan más cosas. El lector sentirá que se ahoga en varias ocasiones porque no quiero dejar tregua para tomar aire. Cuando lo acabe quiero que sienta su corazón latiendo a un ritmo inusual", asevera Ruiz Grau.

El protagonista, Nicolás Valdés, es un hombre que se enfrenta a terribles asesinatos y también a sus propios sus miedos, un sentimiento que el autor también reconoce a lo largo de su trayectoria literaria.

De hecho, admite que es "su "día a día". "Pensé que la presión disminuiría según fuera publicando novelas pero es justo al contrario, cada día siento más responsabilidad porque sé que no he dado todo lo que puedo todavía. El miedo a no saber darlo está ahí y no desaparece. Eso, en el fondo, me hace estar siempre alerta y luchar constantemente contra ello, tal cual sucede en el libro", añade.

PRÓXIMOS PROYECTOS

A pesar de que 'No morirás' acaba de llegar a las librerías, el escritor ya tiene en mente nuevos proyectos. El año que viene "volverá a la carga" con su tercer ensayo sobre el mundo criminal y en enero tiene previsto comenzar la escritura de su próxima novela, que seguirá la línea del thriller negro pero también será muy distinta al camino marcado por la trilogía. "Creo que gustará", apunta.

Blas Ruiz Grau (Rafal, Alicante, 1984) autopublicó en 2012 su primera obra, 'La verdad os hará libres', que obtuvo un inmediato éxito de ventas. Sus tres siguientes novelas _-'La profecía de los pecadores', 'Kryptos' y 'Siete días de marzo'_- alcanzaron los primeros puestos en las listas de ventas de libros digitales. También es autor de los ensayos sobre investigación criminal 'Que nadie toque nada' y 'Asesinos en serio' y asiduo colaborador de la web literaria Zendalibros.com.