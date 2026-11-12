Blas Ruiz Grau, Virginia Mendoza y Jorge Ortega García encabezan el Festival Tinta y Crimen de l'Alfàs - AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los escritores Blas Ruiz Grau, Virginia Mendoza y Jorge Ortega García encabezan la programación del II Festival Tinta y Crimen, que comenzará este viernes, 13 de noviembre, en el Espai Cultural Escoles Velles de la localidad alicantina de l'Alfàs del Pi.

La cita reunirá a autores y aficionados a la novela negra, el suspense y el género policial, con una agenda que combina presentaciones literarias, encuentros con autores, actividades infantiles, cine y humor.

Organizado por la Asociación Literaria Antaviana, en colaboración con la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi, el festival contará en esta segunda edición con tres nombres destacados: Blas Ruiz Grau, Virginia Mendoza y Jorge Ortega García, que presentarán sus últimos trabajos y compartirán con los lectores los temas y procesos creativos que hay detrás de sus obras.

La programación arrancará el viernes a las 18:00 horas con un encuentro con Marie L. Brossard. A las 20:00 horas será el turno de Virginia Mendoza, que presentará 'Memoria de las manos', un ensayo que explora la importancia de los cuidados, la empatía y los vínculos humanos en la evolución de nuestra especie. La jornada finalizará a las 22:00 horas con la proyección de un cortometraje de suspense y terror.

El sábado 14 de noviembre, el festival dedicará parte de su programación al público infantil. A las 11:30 horas tendrá lugar Peque Noir, un concurso de cuentos pensado para acercar a los más pequeños al mundo de la escritura y la literatura de misterio. En esta misma sesión se presentará el cuento 'Draculín va a la escuela', de Marian Romero Gil. A las 12:30 horas se celebrará un encuentro literario con J.A. Aguilar y Gloria Almendáriz, que compartirán sus trabajos y experiencias con los asistentes.

La actividad continuará por la tarde con la presentación de 'Las malas costumbres', de Jorge Ortega García, prevista para las 18:00 horas. La novela combina humor y suspense para abordar las contradicciones de la vida cotidiana, las convenciones sociales y los deseos personales. A las 19:45 horas habrá un monólogo en directo, que aportará una nota de humor a la programación.

El último encuentro literario tendrá lugar a las 20:15 horas con Blas Ruiz Grau, que presentará 'El quebrantahuesos', un thriller policíaco y psicológico ambientado en un pueblo de la sierra madrileña. En esta nueva novela, el autor recupera al inspector Nicolás Valdés en una investigación marcada por el misterio, el suspense y los secretos del pasado.

Con esta segunda edición, Tinta y Crimen vuelve a apostar por acercar la literatura al público y convertir l'Alfàs del Pi en un punto de encuentro para lectores, escritores y aficionados al género negro. El festival también reserva un espacio destacado para los autores del entorno, favoreciendo el conocimiento de nuevas voces y el contacto directo entre creadores y lectores.

Todas las actividades se desarrollarán en el Espai Cultural Escoles Velles y estarán abiertas al público, con entrada gratuita. La iniciativa está organizada por la Asociación Literaria Antaviana con la colaboración del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi, a través de la Concejalía de Cultura.