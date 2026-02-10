Boluda, en la asamblea de AVE: "La infrafinanciación o el déficit hídrico no ayudan a que no nos sintamos maltratados"

El presidente de AVE, Vicente Boluda, durante la Asamblea General de la asociación empresarial celebrada en el Roig Arena - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha defendido este martes que "la Comunitat Valenciana debe estar en las prioridades del Gobierno de España", al tiempo que ha advertido que "la infrafinanciación, el déficit hídrico o la falta de inversión en infraestructuras reiterada no ayudan a que no nos sintamos ninguneados y maltratados".

Así lo ha señalado durante su intervención en la Asamblea General de AVE 2026, que se ha celebrado este martes en el Roig Arena de València y ha reunido a casi la totalidad de sus asociados, entre ellos el presidente de Mercadona, Juan Roig.

También han asistido miembros del Consell, encabezados por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de València, María José Catalá y el presidente de la Diputació, Vicent Mompó. Este año, se ha invitado al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para protagonizar un diálogo y también se ha celebrado una conferencia de laexministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio.

En su discurso de clausura, Boluda ha lanzado tres mensajes. El primero, "que es insostenible y corrosivo el actual clima de confrontación y polarización permanente creado desde la política". "Cuando deberían estar pactando, llegando a acuerdos y facilitando la vida de los ciudadanos, ocurre todo lo contrario. Como sociedad y como empresarios debemos decir basta", ha reprochado.

En segundo lugar, Boluda ha asegurado que "la sociedad civil en general, y los empresarios en particular, tenemos mucho más poder del que creemos y del que nos atribuimos". "Los países avanzados son aquellos en los que empresarios y la sociedad ejercen sus responsabilidades, pero también en los que los responsables políticos les respetan y confían en ellos", ha expuesto.

Como tercer mensaje, ha asegurado que la Comunitat Valenciana es un territorio "atractivo para instalarse y para invertir". "Necesitamos especializarnos y que todos los actores, tanto privados como públicos, estemos alineados", ha dicho.

Vicente Boluda ha reivindicado que "España somos todos" y que la Comunitat Valenciana "debe estar en las prioridades del Gobierno de España de cada momento, porque invertir aquí redunda en el conjunto del país".

"Ejemplos contrastados como la infrafinanciación, el déficit hídrico o la falta de inversión en infraestructuras reiterada, no ayudan a que nos sintamos ninguneados y maltratados. Pese a ello, como empresarios y como sociedad civil vamos a seguir empujando y trabajando, pero si no tuviéramos tantos palos en las ruedas, avanzaríamos mucho más", ha manifestado el presidente de AVE.