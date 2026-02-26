Boluda elude valorar las palabras de Belarra sobre Roig: "Es darle importancia a una persona que no creo que la merezca"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el presidente de AVE, Vicente Boluda, y la consellera de Industria, Marián Cano, participa en el almuerzo-coloquio de AVE. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha declinado este jueves valorar las declaraciones en las que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, llamó "ser despreciable" al presidente de Mercadona y miembro de la asociación, Juan Roig.

Pronunciarse sobre estas palabras es, para Boluda, "darle importancia a una persona que no creo que se merezca tanta importancia", ha aseverado en declaraciones a los medios, antes de participar en un almuerzo-coloquio de AVE junto al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano.

Boluda ha explicado que, durante este encuentro, los empresarios buscan exponer al Consell sus inquietudes y proyectos, con el "orgullo de ser empresarios" como motor de su acción. Además, ha asegurado que el empresariado brinda "toda la ayuda que el Consell necesite" y ha afirmado que estarán "vigilantes" el cuestiones como la financiación autonómica, el Corredor Mediterráneo y las infraestructuras hídricas.

Por su parte, Pérez Llorca ha recriminado el "desagradable insulto" de Belarra. "Ya me gustaría a mí que una diputada como Belarra fuese tan productiva para la sociedad como lo ha sido el señor Roig para la Comunitat Valenciana", ha expresado.

En ese sentido, ha asegurado este jueves que está "orgulloso" de los empresarios valencianos como el presidente de Mercadona que apuestan por la Comunitat Valenciana y contribuyen a "mejorar la calidad de vida de todos los valencianos y de todas las valencianas".

DATOS "MUY POSITIVOS" PARA LA ECONOMÍA VALENCIANA

Pérez Llorca ha destacado los datos "muy positivos" de la economía de la Comunitat Valenciana, que "en el último año es la que más empleo genera para la gente joven". "Uno de cada dos jóvenes de España encuentran un trabajo en la Comunitat Valenciana. Hemos batido récord también en el empleo femenino. Somos la segunda comunidad autónoma de España que más ha crecido en empleo con más de dos millones y medio de valencianos y valencianas trabajando", ha resaltado.

En la misma línea, ha resaltado que "las previsiones de crecimiento económico para la Comunitat Valenciana están por encima de la media de España para este próximo año", con un 3%, y que la oficina de proyectos de la Generalitat "recibe más llamadas de inversores interesados en nuestra tierra".

"Creo que hemos demostrado en todos estos últimos años que las políticas del cambio están surtiendo efecto, que aquí hay menos presión fiscal, hay más oportunidades y una estabilidad que ya nadie puede poner en duda. Eso está generando, entre otras muchas cosas, que volvamos a ser esa tierra de oportunidades que fuimos en su día y que estamos recuperando", ha asegurado el 'president'.

En su posterior intervención ante el pleno de AVE, Pérez Llorca ha aludido a los principales retos que afronta la economía y los sectores productivos valencianos como el reciente acuerdo comercial entre la India y la Unión Europea, así como la insuficiente inversión en I+d+i, o la mejora de la Formación Profesional, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

PLAN DE REINDUSTRIALIZACIÓ Y LEY DEL SUELO

El 'president' también ha incidido en la importancia de la colaboración público-privada, plasmada en iniciativas como el plan Vive y el plan de Reindustrialización, cuya finalidad es que el peso de la industria pase del 14% actual al 20%. Para ello, ha señalado que la Generalitat prevé una inversión pública de 2.000 millones de euros, que supondrán una movilización adicional de otros 10.000 de inversión privada.

En este sentido, Pérez Llorca ha esgrimido la apuesta de la Generalitat por la nueva Ley del Suelo, que se encuentra ya en fase de exposición pública y que servirá "para eliminar trabas y mejorar los polígonos industriales".

Asimismo, ha afirmado que desde el Consell se respalda a quienes apuestan por la Comunitat Valenciana con proyectos estratégicos y ha precisado que en estos momentos ya hay en marcha iniciativas que generarán 8.000 empleos con una inversión de 10.000 millones de euros.

El 'president' de la Generalitat también ha puesto en valor ante los empresarios las medidas en materia fiscal puestas en marcha por su ejecutivo y la simplificación administrativa, que ha permitido la modificación de 1.300 artículos de 170 normas o la puesta en marcha del servicio Canal Empresa.

Finalmente, Pérez Llorca ha remarcado ante los representantes de las principales empresas de la Comunitat Valenciana el "esfuerzo titánico" que está realizando la Generalitat para la recuperación de las zonas afectadas por la dana, donde se han movilizado 3.100 millones de euros.