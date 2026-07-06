Bombas Gens abre por primera vez su jardín "secreto" para las noches de verano

Jardín de Bombas Gens - BOMBAS GENS

VALÈNCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bombas Gens Centre d'Arts Digitals estrena este verano Les Nits de Bombas Gens, una nueva propuesta para disfrutar de las tardes estivales que combina la visita a 'La Leyenda del Titanic. La exposición definitiva' con el acceso en exclusiva al jardín del centro, un espacio que habitualmente solo se puede visitar de manera guiada o en actividades especiales.

A partir de este lunes, Bombas Gens modifica su horario de apertura, que pasa a ser de 18 a 23 horas, y ofrece así un nuevo plan para las noches de verano en València. La entrada de la exposición incluye también, por primera vez, el acceso al jardín modernista de Bombas Gens, que se podrá visitar durante las últimas horas del día, con la luz del atardecer. Además, los visitantes podrán completar la visita disfrutando de una bebida en el jardín.

"El jardín de Bombas Gens es uno de los grandes tesoros del centro que está aún por descubrir por muchos de nuestros visitantes. Hemos querido abrir este espacio excepcional durante el verano, una época en la que buscamos planes diferentes. Les Nits de Bombas Gens nace precisamente con esa idea: ofrecer una experiencia que comienza con la exposición y que combina la visita a la exposición y la experiencia al aire libre, en un jardín que es un auténtico oasis en el corazón de València", expresa la directora del centro expositivo, Mónica Pérez Blanquer.

Con más de 1.100 metros cuadrados, el jardín de Bombas Gens ocupa el antiguo patio trasero de la fábrica y constituye una de las intervenciones paisajísticas más singulares de la ciudad. Diseñado por Gustavo Marina y Rafael Barrera junto a Ramón Esteve, recupera el espíritu modernista del edificio y combina especies mediterráneas y exóticas en un recorrido concebido como un espacio de contemplación.

MÁS DE 120 ESPECIES VEGETALES

Inspirado en el concepto medieval del hortus conclusus, el jardín cerrado concebido como un lugar de recogimiento y serenidad, este espacio invita a descubrir un oasis oculto en pleno corazón de Marxalenes. El jardín reúne más de 120 especies vegetales, entre ellas olivos, algarrobos, palmeras, cítricos, granados centenarios, jacarandas y ficus, creando un refugio que combina naturaleza, arquitectura y patrimonio.

El espacio alberga además la intervención escultórica 'A través', de Cristina Iglesias, una obra creada específicamente para Bombas Gens que reproduce dos acequias de bronce evocando la curva del antiguo cauce del Túria y la tradición hidráulica valenciana.

Con esta propuesta, la visita a Bombas Gens se convierte en una experiencia completa para las tardes y noches estivales: cultura, patrimonio, naturaleza y una de las exposiciones inmersivas más visitadas de la temporada, que ha atraído ya a cerca de 65.000 visitantes, reunidas en una sola entrada.