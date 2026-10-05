Bombas Gens invita a "emocionarse" y "vivir en primera persona" Pompeya en su nueva exposición

Archivo - Bombas Gens invita a "emocionarse" y "vivir en primera persona" la historia y vida de Pompeya en su nueva exposición - BOMBAS GENS - Archivo

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Arts Digitals Bombas Gens invita a "emocionarse" y a "vivir en primera persona" la vida e historia de Pompeya en una muestra que combina el relato histórico, espacios museográficos y tecnología inmersiva para descubrir a sus habitantes, recorrer sus escenarios y presenciar la erupción del Vesubio.

'Los últimos días de Pompeya', que abrirá al público el día 7 de octubre, se ha presentado este lunes y ha contado con la presencia del director de Layers of Reality, Jordi Sellas; la directora de Bombas Gens, Mónica Pérez; la comisaria de la muestra, Miriam Huéscar, y Paloma Berrocal, asesora arqueológica sobre una de las novedades de la exposición.

La muestra, creada por MAD Artes Digitales en colaboración con Layers of Reality y estrenada mundialmente en Madrid en 2023, ha superado el millón de personas en su recorrido internacional por ciudades como Vienea, Berlín, Pekín, Bruselas, Londres o Barcelona. En 2024 fue reconocida por los lectores de la Revista +Historia de National Geographic en los Premios +Historia como Mejor exposición sobre historia en el terreno nacional.

La comisaria ha destacado que la muestra busca "salir de la típica exposición histórica y mezclar historia, arqueología, divulgación y tecnología de vanguardia con una nueva narrativa que permite al espectador tener una experiencia 360 de lo que es la vivencia en sí y lo que era la vida en Pompeya".

Para Huéscar, hasta el momento las exposiciones sobre Pompeya "siempre habían sido enfocadas a la destrucción, a la muerte, a lo que supuso perder una ciudad de esas características" por lo que en esta se pretendía centrar el foco en la vida en la urbe romana.

"Pinceladas de cómo era la vida dentro de la domus romana, cómo vivían desde que se levantaban por la mañana hasta que se acostaban por la noche, cuál era el curso de la ciudad, cómo era caminar por su calles y cómo era su día a día", ha apuntado.

VIVIR UN COMBATE DE GLADIADORES

El recorrido está compuesto por nueve salas donde el público podrá disfrutar de diferentes experiencias inmersivas, la primera de ellas, la proyección de una película en formato 360º que, a través de ocho capítulos, se recorre la historia del descubrimiento de Pompeya, la Villa de los Misterios, las historias de sus habitantes y la última noche de la ciudad. Todo ello acompañado por una banda sonora original compuesta por René Merkelbach e interpretada por la Audiocult Orchestra and Choir.

Asimismo, dispone de dos propuestas de realidad virtual con lenguajes diferentes. La primera de ellas es una película VR360º que sitúa al visitante en un anfiteatro romano para vivir en primera persona un combate de gladiadores. La experiencia culmina con una batalla naval escenificada en el recinto, con barcos y agua que rodean a los combatientes.

La segunda invita a adentrarse por la Villa de los Misterios. Este espacio del metaverso recrea la bodega, el patio y las termas tal y como habrían sido antes de la erupción y permite recorrerlos en una experiencia colectiva. La combinación de ambas propuestas amplía el viaje desde la contemplación envolvente hasta la posibilidad de desplazarse por los espacios de la antigua Pompeya.

De este modo, el público podrá "vivir en primera persona lo que fue tanto la vida y como la destrucción" de la ciudad "siendo conscientes de lo que vivieron estas vidas, empatizando realmente", ha indicado la comisaria, quien ha agregado: "No solamente aprendemos historias, sino que nos sentimos como si fuéramos los propios habitantes de Pompeya. Así les invito a dejarse llevar, a emocionarse y a vivir en primera persona la magia de la ciudad".

Por su parte, Jordi Sellas ha señalado que la exposición, que ha recorrido diferentes ciudades del mundo, está "viva" ya que va actualizándose a medida que van apareciendo nuevos descubrimientos sobre Pompeya.

En este sentido, ha explicado que tiene como base los descubrimientos sobre la ciudad y su trágico final, así como la visión romántica que ha quedado plasmada en el imaginario colectivo gracias a la literatura o el cine, en especial, a la novela de Edward Bulwer-Lytton de 1834, de la cual toma el título 'Los últimos días de Pompeya'.

CONEXIÓN ENTRE POMPEYA Y VALENTIA

El director de Layers of Reality ha indicado que esa "tensión" entre la realidad y la ficción encuentra el "mejor canal para resolverse en las artes digitales e inmersivas de la exposición".

Igualmente, la directora de Bombas Gens ha subrayado el trabajo realizado por el equipo técnico del centro de artes visuales y ha indicado que para la muestra de València se ha incorporado un contenido específico sobre Popeya y Valentia que conecta la fundación de la ciudad del Turia en el año 138 a.C, con la llegada de los colonos procedentes de la Campania, la misma región itálica en la que se encuentra Pompeya, y explora los vínculos entre ambas ciudades dentro del Imperio romano.

A continuación de este espacio, el visistante accede a un espacio museográfico con objetos históricos originales de la colección privada de la Galería Félix Cervera y réplicas exactas de alta calidad.

Mónica Pérez ha puesto en relieve apuesta del centro por el uso del valenciano, de modo que el público podrá disfrutar de esta experiencia en castellano o en valenciano. La adaptación y el doblaje han contado con la participación de los actores y actrices valencianos Rafa Albert, Josep Manel Casany, Mari Giner, Nelo Gómez, Iolanda Muñoz y Héctor Navarro.