Bombas Gens invita a "sentir" el espacio con la mayor muestra de arte lumínico exhibida en València

Bombas Gens Centre d'Arts Digitals de València propone al público "sentir" el espacio a través con la mayor muestra de arte lumínico que ha acogido la ciudad hasta la fecha. Son de 2.000 m2 expositivos y un total de seis instalaciones,

Con el título 'Universos de Luz. Percepción y espacio', el centro invita a una exposición inmersiva de Radiante Light Art Studio que explora la relación entre la luz, el espacio y la percepción mediante un "un recorrido sensorial, interactivo y profundamente experiencial", destacan sus responsables.

En la exposición, que podrá visitarse en cuatro únicas fechas: del 5 al 8 de febrero, el visitante no solo observa, sino que "recorre, habita y siente el espacio a través de la luz". Geometrías en transformación, reflejos, volúmenes, láseres y entornos interactivos configuran un itinerario que estimula la percepción, la curiosidad y la imaginación, e invita a experimentar cómo la luz puede redefinir la arquitectura y transformar la manera de habitar el entorno.

La pieza central del recorrido es Umbral --traducción del título original Verge--, reconocida en 2025 como la mejor instalación lumínica inmersiva del mundo por los Lighting Design Awards. En Bombas Gens se presenta en una versión ampliada y site specific, incorporando la creación sonora original homónima del compositor valenciano Iván Llopis, quien además ofrecerá una actuación en directo bajo el título Nokepler, nombre de la banda sonora original.

Esta creación plantea preguntas sobre la naturaleza de la comunicación y de la existencia: si aquello que percibimos procede de un lugar externo o es, en realidad, un reflejo de nuestra propia psique. A través de luz láser, LEDs digitales, robótica, partículas atmosféricas y proyecciones inmersivas, la instalación construye una experiencia hipnótica que difumina los límites entre percepción y misterio.

La selección incluye también instalaciones como Cartografía del Rayo, creada para el Madrid Design Festival, y Worlds of Light, concebida para el Centro Botín y presentada posteriormente en distintas ciudades europeas. Todas ellas abordan la luz no solo como elemento visual, sino como materia estructural y generadora de espacios perceptivos, situando al espectador en el centro de la experiencia.

Inaxis es una instalación site specific que reflexiona sobre la relación entre tiempo, sonido y percepción. Está integrada por cinco esculturas sonoras dispuestas en círculo generan un espacio inmersivo en el que el público se sitúa en el centro de la experiencia.

Cada escultura emite sonidos simples y percusivos que se repiten, se superponen o se aíslan. A través de variaciones de fase, estos estímulos crean la ilusión de un discurso musical cercano, un arco narrativo que parece comprensible pero que se desvanece justo cuando creemos haberlo entendido, permaneciendo únicamente como recuerdo. La obra no ofrece una respuesta única: cada visitante construye su propia experiencia desde el cuerpo y la memoria.

DESCUBRIMIENTO CORPORAL Y SENSORIAL

Por su parte, la instalación interactiva Ullal, también creada específicamente para la muestra, propone una experiencia de descubrimiento corporal y sensorial cuya superficie está formada por arena de playa. A través del gesto, el trazo y el contacto directo, el cuerpo activa el espacio y se convierte en la principal herramienta de exploración.

Bajo la arena se oculta un estrato digital que se comporta como el agua: mutable y sensible a la acción humana. Cada intervención transforma lo que emerge, generando un diálogo constante entre lo visible y lo oculto. Como en un ullal -una afloración natural donde el agua brota desde el subsuelo- el paisaje aparece y desaparece de forma efímera.

Cartografía del rayo es una escultura de luz y sonido que articula una doble existencia: física y digital. En su interior, un haz láser atraviesa una estructura de espejos diseñada para atrapar la luz y hacerla rebotar indefinidamente, generando trayectorias complejas dentro de un espacio finito.

Estos recorridos producen patrones lumínicos que evocan una sensación de infinitud visual. Paralelamente, el comportamiento interno del sistema se captura y se traduce digitalmente en tiempo real, creando una representación virtual que dialoga con la pieza física y reflexiona sobre la percepción, el tiempo y la simultaneidad entre entornos artísticos.

Y Ethereal Natures es una intervención formada por esculturas lumínicas en las que la luz láser atraviesa urnas acrílicas con partículas en suspensión, materializándose en el interior de espacios transparentes. La luz se construye y se disuelve, dando lugar a una arquitectura dinámica y efímera.

La obra investiga cómo construir espacios utilizando únicamente la luz como material principal. La instalación reacciona a la presencia y posición del público mediante sensores LIDAR y software generativo, modificando en tiempo real tanto las composiciones lumínicas como el paisaje sonoro. Ha sido creada en colaboración con Miguel Arraiz y producida por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Finalmente, Worlds of Light, creada con la colaboración de Banjo Soundscapes, establece un diálogo directo entre el espacio y la presencia humana. Paisajes de luz en constante transformación convierten la iluminación en un lienzo vivo que cada visitante puede manipular y explorar.