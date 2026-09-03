Bombas Gens lleva este otoño la antigua Pompeya a València en una experiencia inmersiva con contenido inédito

Archivo - Bombas Gens lleva los últimos días de Pompeya a Vlència - BOMBAS GENS - Archivo

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bombas Gens Centre d'Arts Digitals de València abre el 7 de octubre al público la exposición inmersiva 'Los últimos días de Pompeya', una experiencia que ha superado el millón de visitantes en ciudades como Madrid, Viena, Berlín, Pekín, Bruselas, Londres o Barcelona.

La producción se estrena en la ciudad con un recorrido de más de 1.500 metros cuadrados que invita a adentrarse en la Pompeya del año 79 d. C. y vivir de cerca uno de los episodios más sobrecogedores de la historia, según ha informado el centro en un comunicado.

Creada por MAD Artes Digitales en colaboración con Layers Of Reality y estrenada mundialmente en Madrid en 2023, 'Los últimos días de Pompeya' combina "el rigor histórico con las posibilidades de la tecnología inmersiva para reconstruir la vida cotidiana de la ciudad romana antes de la erupción del Vesubio".

La experiencia fue reconocida en 2024 por los lectores de la revista '+ Historia' de National Geographic como la Mejor Exposición Histórica en territorio nacional en los Premios +Historia.

La muestra ofrece un recorrido por las calles, mercados, templos, termas, villas y relatos humanos de una ciudad "que vuelve a latir más de dos mil años después de su desaparición", ha destacado la sala sobre una exposición en la que el público "no observa Pompeya desde fuera: entra en ella a través de proyecciones inmersivas en formato 360º, experiencias de realidad virtual, contenidos interactivos y una cuidada selección de objetos históricos y réplicas vinculados al mundo romano".

POMPEYA Y VALENTIA, CIUDADES CONECTADAS

La llegada de 'Los últimos días de Pompeya' a Bombas Gens incorpora un contenido específico que pone el foco en la relación entre Pompeya y Valentia, fundada en el año 138 a. C. "Dos ciudades separadas por miles de kilómetros, pero unidas por un mismo mundo mediterráneo, sus intercambios, sus formas de vida y su relación con el mar", explica el centro.

Esta conexión abre el recorrido y sitúa la exposición en el contexto de València, invitando a descubrir cómo las historias de ambas ciudades ya estaban vinculadas hace más de 2.000 años.

Más allá de la catástrofe, la exposición pone el acento en la ciudad viva: en sus habitantes, sus espacios, su cultura y sus costumbres. La gran sala inmersiva permite contemplar la belleza de Pompeya antes de la destrucción y presenciar la repentina erupción del Vesubio, en una proyección 360º que sitúa al visitante "en el corazón de la ciudad".

El recorrido se completa con experiencias de realidad virtual, mapas y recursos interactivos que amplían la exploración de Pompeya y sus innovaciones. Estos contenidos permiten acercarse a sus espacios más emblemáticos y descubrir la huella de la civilización romana "en nuestra forma de entender la ciudad, el ocio o la vida cotidiana".