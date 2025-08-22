Un bombero valenciano a su vuelta del incendio de León: "Vamos donde tengamos que ayudar como ellos hicieron en la dana"

Regreso del primer contingente de Bomberos que el Ayuntamiento de València desplazado a las tareas de extinción del incendio de León - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

Valderrama señala que el contingente valenciano de ayuda finalizará cuando la Junta de Castilla y León diga que no necesitan más recursos

VALÈNCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cabo del Servicio Municipal de Bomberos del Ayuntamiento de València Francisco Espinosa ha destacado, a su regreso de participar en las tareas de extinción del incendio de León, el buen trato y el apoyo que ha recibido el contingente valenciano desplazado y al respecto ha recalcado: "Nosotros vamos allí donde tengamos que ayudar, igual que ellos aquí con la dana, nosotros se lo hemos devuelto".

Este viernes ha regresado a València el primer contingente de bomberos que el Ayuntamiento desplazó el lunes a las tareas de extinción de los incendios declarados en la provincia de León. Los once bomberos han llegado en autobús al Parque Norte y han sido relevados por un nuevo dispositivo humano que salió ayer hacia la zona de trabajo.

Al respecto, el cabo ha resaltado que la gente de la zona afectada estaba "muy agradecida" por su presencia y ha señalado que desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) les ha tratado "muy bien". "Hemos tenido comida, hemos tenido bebida y no nos ha faltado de nada", ha señalado.

Durante estos días, ha explicado que han trabajado en la zona de Compludo, de gran valor ambiental, y que desde el PMA les coordinaban y les desplazaban a los focos donde estaba más activo el incendio. Su misión era "cortar el fuego para que no pasara de una ladera a otra: Nos poníamos en la carretera, hacíamos líneas de ataque y cuando bajaba el fuego intentábamos parar el avance para que no pasara y evitar que se fuera a otras laderas".

Además de los bomberos desplazados, el Ayuntamiento de València mantiene en León dos vehículos autobomba, una autobomba ligera de 6.500 y una autobomba urbana pesada de 11.000 litros, dos vehículos ligeros y material. El dispositivo municipal se engloba en el envío conjunto de los tres Consorcios de Bomberos provinciales y los ayuntamientos de València, Castellón y Alicante y que coordina la Generalitat.

"DERECHO A DESCANSO"

Por su parte, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha agradecido el servicio y la profesionalidad de los 134 bomberos de la Comunitat desplazados el pasado lunes, que ya han regresado, y ha señalado que el dispositivo de ayuda finalizará cuando la Junta de Castilla y León señale que "no necesitan más recursos". "Entonces regresarán lógicamente a sus hogares, porque han estado todo el verano trabajando y lógicamente también tienen derecho a un descanso", ha apuntado.

"Nuestra máxima solidaridad, nuestro máximo respeto y nuestro máximo apoyo a la Junta de Castilla y León, así como a Galicia y a Extremadura, donde hemos desplazado un avión anfibio a cada comunidad autónoma para poder lo antes posible poder acabar con los incendios que están asolando toda España", ha apuntado.

En ese sentido, ha elogiado la profesionalidad de los profesionales movilizados porque, ha recalcado, "siempre he dicho que no solamente es la eficiencia y la eficacia de los dispositivos que se trasladan, sino también se trata de no generar un problema añadido al problema que ya tienen estas comunidades autónomas".

En esta línea, ha recalcado que "lo importante es colaborar, es importante la solidaridad, pero es importante también las vidas humanas, tanto de los ciudadanos que están allí como de nuestros profesionales, y eso tiene que ser nuestra prioridad número uno".

"MÁXIMA PROFESIONALIDAD"

Así, ha explicado que los incendios de Castilla y León "no tienen nada que ver con los incendios del Mediterráneo" porque "hay montañas de más de 2.000 metros de altura y municipios que están a mil metros de altura". "Es una situación difícil en la que han mostrado su máxima profesionalidad", ha apuntado.

De hecho, ha señalado que los efectivos desplazados han comentado que ha sido "una experiencia muy enriquecedora" y que se sienten "muy orgullosos" de haber formando parte de este contingente desplazado, mientras que los relevos, que han empezado esta mañana, "también tienen mucha ilusión de poder colaborar".

Preguntado por la una comparativa con la evolución de los incendios de la Comunitat Valenciana, que han podido ser controlados con rapidez, ha destacado que "ha sido un trabajo conjunto de todos". "Es importaNte la colaboración ciudadana, el trabajo que se hace desde todas las Administraciones, de los Ayuntamientos, de las Diputación y de la Generalitat que cuando cuando se ha producido un incendio relevante se ha enviado todos los medios áreas". Además, ha destaco que los Consorcios Provinciales de Bomberos, que son los directores, y los bombeos forestales "han estado constantemente trabajando".