Los bomberos actúan por achiques, caídas de árboles y saneamientos durante la dana Alice en la Comunitat Valenciana

Un bombero durante tareas de vigilancia por la dana Alice en la ciudad de Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de los consorcios provinciales de Alicante, Valencia y Castellón y de ayuntamientos de las principales ciudades de la Comunitat Valenciana han actuado este viernes por algunas incidencias causadas por la dana Alice, como achiques, caídas de árboles y saneamientos.

Por el momento, no se han notificado servicios por otros problemas destacables, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a las 13.30 horas.

Ante la alerta roja decretada en el litoral sur de Alicante por la dana Alice, el Consorcio Provincial de Bomberos ha reforzado sus servicios y efectivos en las diferentes comarcas. Para este viernes, el cuerpo cuenta con 120 bomberos operativos para hacer frente a posibles incidencias relacionadas con el episodio.

En concreto, el refuerzo del Puesto de Mando Preventivo (PMP) en el parque de Sant Vicent del Raspeig es de un inspector y tres oficiales, mientras que en el área norte los parques de la Marina Alta, la Marina Baixa, La Montaña y Vinalopó contarán con dos bomberos más por dotación y, en el sur, es decir, en los parques de l'Alacantí, Bajo Vinalopó, Vega Baja y Vega Sur, habrá un refuerzo de bomba rural pesada (BRP) con un cabo y tres bomberos.

Igualmente, para este viernes se han movilizado cuatro unidades de bomberos forestales y dos operadores de radio se han sumado al Centro de Coordinación de Emergencias.