Los bomberos actúan por achiques, caídas de árboles y saneamientos durante la dana Alice en la Comunitat Valenciana

Un bombero durante tareas de vigilancia por la dana Alice en la ciudad de Alicante
Un bombero durante tareas de vigilancia por la dana Alice en la ciudad de Alicante
Europa Press C. Valenciana
viernes, 10 octubre 2025

   ALICANTE, 10 Oct.

   Los bomberos de los consorcios provinciales de Alicante, Valencia y Castellón y de ayuntamientos de las principales ciudades de la Comunitat Valenciana han actuado este viernes por algunas incidencias causadas por la dana Alice, como achiques, caídas de árboles y saneamientos.

   Por el momento, no se han notificado servicios por otros problemas destacables, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a las 13.30 horas.

   Ante la alerta roja decretada en el litoral sur de Alicante por la dana Alice, el Consorcio Provincial de Bomberos ha reforzado sus servicios y efectivos en las diferentes comarcas. Para este viernes, el cuerpo cuenta con 120 bomberos operativos para hacer frente a posibles incidencias relacionadas con el episodio.

   En concreto, el refuerzo del Puesto de Mando Preventivo (PMP) en el parque de Sant Vicent del Raspeig es de un inspector y tres oficiales, mientras que en el área norte los parques de la Marina Alta, la Marina Baixa, La Montaña y Vinalopó contarán con dos bomberos más por dotación y, en el sur, es decir, en los parques de l'Alacantí, Bajo Vinalopó, Vega Baja y Vega Sur, habrá un refuerzo de bomba rural pesada (BRP) con un cabo y tres bomberos.

   Igualmente, para este viernes se han movilizado cuatro unidades de bomberos forestales y dos operadores de radio se han sumado al Centro de Coordinación de Emergencias.

