Bomberos aseguran placas solares, rejas y elementos de fachadas por el viento

Archivo - El Consorcio Provincial De Bomberos - DIPUTACIÓN DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han asegurado durante la noche y esta mañana diferentes placas solares, rejas y elementos de fachadas como consecuencia del fuerte viento que azota a la Comunitat.

Según ha informado este cuerpo de seguridad, los bomberos se han movilizado a tres servicios durante la noche para revisar el riesgo de caída de una caseta de PVC en Aldaia, asegurar un cartel en la Pobla de Vallbona y retirar un árbol en Vinalesa.

Además, desde las 7 horas han acudido a cinco servicios más para asegurar placas solares en la Pobla de Farnals y Catarroja; una reja en Silla; retirar la rama de un árbol en Rocafort y elementos de fachada en Alzira.