Bomberos comunican a la jueza de la dana que el parque de Chiva se empezaba a inundar a las 17.50 horas

Archivo - Imagen de archivo de la localidad de Chiva (Valencia) tras el paso de la DANA de octubre de 2024. - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Inspector Jefe del Cuerpo de Bomberos del Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Valencia, Jorge Gil, ha remitido a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana un informe en el que consta que el cabo de la dotación de guardia en el parque de Chiva comunicó a las 17.50 horas del 29 de octubre de 2024 al Centro de Comunicaciones y Control la inoperatividad de un camión autobomba ya que en ese momento la instalación se estaba inundando.

Así consta en el escrito, consultado por Europa Press, en el que el responsable del Consorcio responde al oficio de jueza de Catarroja que solicitó a este organismo un informe en el que constara la hora en la que se tuvo conocimiento de la inutilidad del parque de bomberos de Chiva a causa de las inundaciones, el medio por el que se tuvo conocimiento de esta situación, a través de quién y si esta información se comunicó al CCE y a los miembros del CECOPI o si estaba a disposición de la dirección de la emergencia.

En el informe se especifica que, según la información obrante en los archivos del Consorcio, a las 17:40 horas se requirió desde el Centro de Comunicaciones y Control del Consorcio de Bomberos de Valencia (CCC) a la dotación de guardia del parque de Chiva --localidad en la cabecera del barranco del Poyo-- para realizar un rescate en Cheste.

Diez minutos después, el cabo de la dotación de guardia comunica al CCC la "inoperatividad" del camión autobomba 28612, ya que el parque "se está inundando". Ante esta situación, se dispusieron a actuar con otro camión autobomba, el 28618, por lo que el parque quedó vacío de personal.

PUESTA A SALVO

A las 19:50 horas la dotación de este camión autobomba informó que el vehículo se había quedado bloqueado por el agua en la calle Incolla del polígono de Chiva, por lo que dejaban de estar operativos y comunicaban que abandonaban este medio y se ponían "a salvo".

Una vez comenzó a disminuir el agua en las calles, la dotación regresó a pie al parque. Al llegar a la entrada, aproximadamente dos horas después, sobre las 22:00 horas, se comprobó por el barro que el parque había quedado "completamente anegado" por el agua y, por lo tanto, "inutilizado".

A la pregunta sobre si esta información se comunicó al CCE y a los miembros del Cecopi o si estaba a disposición de la dirección de la emergencia, al día siguiente se emitió un informe de situación de daños propios relativos a vehículos, instalaciones, equipos y personal, donde consta, entre otras informaciones, la inutilización del parque de Chiva. Ese informe de situación se trasladó al Inspector Jefe a las 05:00 horas del 30 de octubre.