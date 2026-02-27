Bomberos continúan trabajando en la extinción del incendio declarado en una nave de Biar

Incendio en una nave de Biar - BOMBEROS

ALICANTE 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante continúan trabajando en la extinción del fuego declarado este jueves en una nave industrial de la localidad alicantina de Biar, concretamente en la calle Maisonnave, en la rotonda de entrada a esta población.

Según ha informado este cuerpo de seguridad, esta mañana continúan las labores de extinción que se prevé que se desarrollen, como mínimo, durante todo el día de hoy dada la gran cantidad de enseres encontrados en el interior de la nave.

Las labores de extinción progresan adecuadamente y en la zona se encuentran esta mañana siete dotaciones de los parques de Elda, Villena, Ibi y San Vicente. Ya han efectuado relevos en el operativo.