Bomberos dan por controlado el incendio forestal de Bicorp

VALENCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de bomberos han dado por controlado el incendio forestal que se había declarado este jueves en Bicorp (Valencia), y que había obligado a declarar la situación 1 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF) y a alternar los recursos de extinción con el operativo por el fuego en Teresa de Cofrentes.

Hasta siete medios aéreos se habían movilizado este jueves al incendio forestal de Bicorp a las 13 horas, junto a tres unidades helitransportadas, dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat con dos autobombas y una dotación y una brigada forestal del Consorcio Provincial de Bomberos, una unidad de prevención de incendios, un agente medioambiental y la unidad de Policía adscrita a la Generalitat.

A las 13.40 horas se ha activado la situación 1 del PEIF por un fuego que "puede afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal".

En la jornada de este jueves se ha trabajado en varios incendios, y el operativo de Bicorp se ha compaginado principalmente con el de Teresa de Cofrentes, y se han alternado los recursos. A las 13.56 horas, Emergencias ha informado de la retirada de los medios aéreos de Bicorp y a las 18.47 horas se ha dado por controlado este incendio forestal.