Bomberos de la Diputación de Alicante se forman en "mejorar" su destreza al volante ante inundaciones o nevadas

Bomberos de la Diputación se forman en "mejorar" su destreza al volante ante inundaciones o nevadas - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante ha iniciado este miércoles en el entorno de las Lagunas de Rabasa, en la ciudad de Alicante, un Curso de Conducción de Vehículos 4x4 en Condiciones Adversas. Más de 200 efectivos de toda la provincia participarán por turnos en esta acción de formación orientada a "mejorar" la seguridad y habilidades de estos profesionales en situaciones "complejas" como inundaciones o grandes nevadas.

El curso, que combina teoría y práctica, les permitirá, además, "aprender a optimizar los recursos que este tipo de vehículos ofrece en condiciones extremas", con agua, barro, arena o nieve, a "experimentar con los límites del motor" y, al mismo tiempo, a "conocer su potencia en cuestas o para remontar desniveles del terreno".

Asimismo, los participantes llevarán al extremo su capacidad para conducir estos 4x4 "bajo presión y en situaciones de estrés y alta exigencia", según ha explicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El diputado de Emergencias, Luis Rodríguez, ha destacado la "excelente preparación" de los efectivos de la institución provincial, "muchos de ellos especializados en esta materia", y ha explicado que este tipo de acciones, que se enmarcan en la "política de mejora que impulsa" la institución provincial, "son esenciales". "La evolución continua que experimenta nuestra sociedad nos obliga a actualizar constantemente las técnicas y los métodos empleados", ha apostillado.

Según ha concretado la Diputación, cada uno de los cursos que se imparta será de 16 horas lectivas y todos estarán certificados por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe).