Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA). ARCHIVO. - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos han evacuado a seis personas que habían quedado atrapadas en un edificio de tres plantas en la localidad alicantina de Redován.

El aviso se ha recibido sobre las diez de la mañana y hasta el lugar del siniestro, el número 2 de la calle Nueva, se han desplazado efectivos del Parque de Orihuela, apoyados también por el parque de Almoradí.

A su llegada, los bomberos han encontrado a seis personas atrapadas, afectadas por inhalación de humo.

Este cuerpo de seguridad ha apuntado que el fuego ha comenzado en el cuadro eléctrico del portal de la vivienda y ha generado mucho humo negro.

Finalmente, los bomberos han evacuado el edificio y se encuentran extinguiendo y ventilando.