Bomberos extinguen un incendio en una casa abandonada en Sagunt

Bomberos extinguen un incendio en una vivienda de Sagunt - BOMBEROS

VALÈNCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han extinguido un incendio declarado en una vivienda abandonada en la localidad valenciana de Sagunt.

Según ha informado este cuerpo de seguridad, el fuego se originó de madrugada, sobre las 4.30 horas, en una vivienda de la Avinguda Enginyer Andoni i Sarasola de Sagunt.

En el operativo para sofocar el incendio han intervenido dos dotaciones de Sagunt con el sargento, han indicado las mismas fuentes.