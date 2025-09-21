Bomberos extinguen un incendio en una fábrica textil abandonada en Silla

Bomberos trabajando en el incendio de la nave de Silla - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han extinguido en la madrugada de este domingo un incendio declarado, por causas no precisadas, en una fábrica textil abandonada en la localidad valenciana de Silla.

Según ha informado el Consorcio, los efectivos han acudido al lugar, el Camí Vell de Russafa, tras recibir el aviso a las 00.54 horas. En concreto, se han movilizado tres dotaciones de Silla, Catarroja y Torrent, así como el jefe de parque, un oficial y el sargento.

Los bomberos han accedido al interior de la nave donde han estado trabajando en las tareas de extinción hasta darlas por finalizadas hacia las 2.51 horas.