Bomberos extinguen un incendio en una vivienda de Elda (Alicante) sin heridos tras desalojar un edificio

Bomberos extinguen un incendio en una vivienda de Elda sin heridos tras desalojar un edificio - MONTAJE A PARTIR DE CPBA

ALICANTE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) han extinguido un incendio originado en una vivienda ubicada en la tercera planta de un edificio de la calle Hilarión Eslava del municipio de Elda (Alicante). El suceso no ha dejado heridos ni intoxicados por humo y la Policía Nacional y la Policía Local han tenido que desalojar el edificio.

El aviso se ha recibido sobre las 23.35 horas del miércoles y la intervención ha finalizado a las 05.43 horas del jueves, según ha informado el CPBA en un comunicado, en el que ha detallado que el fuego se ha iniciado en la cocina con llama y ha generado "mucho humo". Este último ha acabado afectando al resto del inmueble.

Ante este suceso, el CPBA ha movilizado una unidad mando jefatura y una bomba urbana pesada con un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Elda.