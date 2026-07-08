Bomberos intervienen de madrugada en la piscina de Polinyà de Xúquer tras una fuga de productos químicos

Imagen de los bomberos - CONSORCIO

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han intervenido esta madrugada en la piscina de Polinyà de Xúquer tras registrarse una fuga de productos químicos de mantenimiento que generó cloro gas, una sustancia tóxica.

El Consorcio ha informado de que se desplazaron hasta el lugar diversas dotaciones de bomberos de Alzira, un sargento, un jefe de sector y un oficial, que realizaron, en colaboración con las autoridades municipales, mediciones e intervinieron con equipos especiales de protección química para acceder a las instalaciones donde se encontraban los compuestos químicos.

Los productos químicos que afectaron a la piscina fueron ácido clorhídrico (conocido como salfumán) e hipoclorito sódico (lejía). Al sufrir una fuga y entrar en contacto entre sí en el exterior de sus depósitos, generaron un charco donde se produjo cloro gas, un elemento químico tóxico.

Este miércoles, los bomberos han vuelto a efectuar mediciones y, en colaboración con el Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer, se mantienen en la zona a la espera de que las entidades de gestión de residuos correspondientes se hagan cargo de los restos de la fuga, que en este momento continúa contenida en una zona de semisótano. El Consorcio ha apuntado que no hay peligro para las calles del alrededor ni para la población general. Las instalaciones, por su parte, continúan cerradas al público.