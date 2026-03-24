Bomberos liberan el dedo de una niña de dos años atrapado en una silla metálica en Castellar

1072218.1.260.149.20260324124759 Dedo atrapado de la menor - BOMBEROS

VALÈNCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han liberado el dedo de una niña de dos años que había quedado atrapado en una silla metálica en la pedanía valenciana de Castellar.

El incidente tuvo lugar el pasado 19 de marzo, cuando a una niña de dos años se le quedó atrapado en una silla el dedo de una de sus manos.

Hasta el lugar indicado se desplazaron efectivos de bomberos del Parque Sur, quienes realizaron un corte controlado con alicates de corte y herramienta específica y consiguieron ampliar el orificio donde la pequeña tenia atrapado el dedo.

Los bomberos liberaron el dedo de la menor de forma segura y sin causarle ningún daño.

La menor fue atendida 'in situ' por el personal sanitario de bomberos y no requirió traslado a ningún centro hospitalario al encontrarse bien y tratarse de un pequeño susto.