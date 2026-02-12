Los bomberos luchan contra un incendio originado en una vivienda de un edificio en Xàbia

Archivo - Imagen de archivo de camiones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) luchan contra un incendio de vivienda originado este jueves por la tarde en la cuarta planta de un edificio de siete alturas, ubicado en la avenida París del municipio de Xàbia.

Fuentes del cuerpo de bomberos han informado de que, de momento, han sido evacuados los vecinos hasta la sexta planta incluida y que hay "llamas visibles" de la terraza del piso donde se ha declarado el fuego, que ha generado "mucho humo" en la escalera del bloque.

En concreto, han sido evacuados los residentes de las plantas inferiores a la cuarta y que los de las superiores se han confinado. No obstante, han precisado que ha sido posible hacer un "corredor seguro" para evacuar hasta esa sexta altura.

En el lugar de los hechos también se han movilizado ambulancias del Soporte Vital Básico (SVB) y del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). Por el momento no ha trascendido información sobre si hay personas heridas.

El CPBA ha recibido el aviso del incendio a las 16.07 horas y ha movilizado dos unidades mando jefatura (UMJ), dos bombas urbanas pesadas (BUP), una bomba nodriza pesada (BNP), una autoescalera (AEA) y un furgón de transporte de personal (FTP), con un sargento, dos cabos y 12 bomberos de los parques de Dénia y Benissa.