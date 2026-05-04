Bomberos permanecen esta noche trabajando en el incendio del desguace de Orihuela

Imagen del incendio en un desguace en la localidad alicantina de Orihuela (Alicante) - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE 4 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Alicante han permanecido esta noche trabajando en el incendio declarado el sábado en un desguace en la localidad alicantina de Orihuela, que se dio ayer por controlado.

Según ha informado este cuerpo de seguridad, el fuego todavía no está extinguido y durante la noche se ha quedado en la zona una dotación de bomberos realizando labores de extinción y vigilancia.

El fuego se declaró sobre las 16 horas del sábado en un desguace localizado en la Carretera Orihuela-Almoradí, en el municipio de Orihuela. Ayer se dio por controlado.