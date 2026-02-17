Bomberos rescatan a un caballo tras caer a un pozo ciego en Pinoso (Alicante)

1060721.1.260.149.20260217104244 Bomberos rescatan a un caballo tras caer a un pozo ciego en Pinoso - CPBA

ALICANTE, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) han rescatado en el término municipal de Pinoso a un caballo que había caído en un pozo ciego. El animal se encuentra en buen estado de salud, después de haberse sometido a un examen veterinario.

Para la intervención, los profesionales han utilizado bombas de extracción de lodos y también han contado con una retroexcavadora para intentar hacer la boca del pozo más grande, por la que finalmente se ha podido sacar al caballo.

Los hechos han ocurrido en un camino ubicado entre las pedanías pinoseras de Ubeda y Culebrón, después de que el animal haya quedado sumergido tras caer al pozo por una cavidad, según han informado fuentes del CPBA.

Una vez en el lugar de los hechos, las dotaciones desplazadas han optado por activar también al grupo de rescate con su arnés más el vehículo Multilift del parque de Sant Vicent del Raspeig.

Ante este suceso, el CPBA ha movilizado una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP) y un furgón de transporte de personal (FTP) con un sargento, un cabo y cinco bomberos de los parques de Elda y Sant Vicent del Raspeig, más un grupo de rescate con dos profesionales y un camión pluma.