Bomberos rescatan a un conductor tras salirse de la vía y caer a un barranco en Aielo de Malferit

VALÈNCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado este jueves a un conductor que se había salido de la vía y caído a un barranco, en la zona de Pont Serrans, en la localidad valenciana de Aielo de Malferit, tal y como ha informado el Consorcio.

El suceso se ha notidicado sobre las 14.26 horas y, hasta el lugar, se han movilizado bomberos de Ontinyent, un sargento de Alzira, un grupo de rescate GERA y un helicóptero V-990 del Consorcio, con un médico a bordo, indican las mismas fuentes.

El conductor, una vez estabilizado e inmovilizado, ha sido transportado vía aérea, con el helicóptero, hasta la carretera, donde ha sido transferido a los medios sanitarios.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que el hombre herido, de 59 años, ha sido trasladado en SAMU al Hospital de Xàtiva por traumatismo.