Bomberos rescatan a una persona en un balcón en un incendio en València

Archivo - Imagen de archivo de una furgoneta de los bomberos del Ayuntamiento de València - AYTO/ARCHIVO

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos de València han rescatado a una persona en un balcón en un incendio declarado en la calle Florista de la ciudad, a la altura del número 76.

Según han informado fuentes municipales, los bomberos han conseguido extinguir el fuego y ventilar el inmueble afectado.

Se ha activado el Servicio de Atención a Urgencias Sociales (SAUS) para atender a la familia afectada por el fuego, han señalado las mismas fuentes.