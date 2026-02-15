Bomberos siguen realizando servicios por el viento este domingo: ramas y árboles caídos o placas desprendidas

Bomberos siguen realizando servicios por el viento este domingo con ramas y árboles caídos o placas desprendidas - CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de bomberos de los cuerpos provinciales y ayuntamientos valencianos continúan realizando durante la mañana de este domingo servicios por retirada de ramas y árboles caídos, placas solares desprendidas, cascotes, antenas, vallas, mobiliario urbano, tejas y cornisas, así como la atención a varios conatos de incendio de vegetación a causa del temporal de viento que afecta estos días a la Comunitat Valenciana.

Todo ello, pese a que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha dado por finalizada la alerta roja por vientos huracanados que estaba vigente en Castellón, aunque ha establecido el nivel amarillo en gran parte de la Comunitat.

De hecho, Emergencias ha emitido este domingo por la mañana una nota informativa en la que señala que el temporal ofrece "una breve tregua", pero advierte de que a partir de la tarde está prevista "una reactivación en determinadas zonas", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a los servicios de bomberos, los del Consorcio Provincial de Castellón han realizado desde este sábado hasta las 12.30 horas de este domingo un total de 331 servicios por viento, 26 de ellos durante esta misma mañana.

El sábado por la noche han actuado también en un incendio de vegetación declarado en Peñíscola próximo a la urbanización por las Atalayas, que resultó avivado por el viento y que obligó al desalojo preventivo de los residentes debido a la intensidad inicial agravada por las fuertes ráfagas.

El fuego se dio por controlado a las 02.00 horas y los bomberos lograron detener la propagación y evitar la afectación a las viviendas, aunque durante la mañana de este domingo siguen realizando tareas de repaso para poder terminar de darlo por extinguido.

625 INTERVENCIONES SOLO EN CASTELLÓ DE LA PLANA

Mientras, en Castelló de la Plana, la Policía Local ha atendido en las últimas horas un total de 345 avisos atendidos (315 el sábado y unos 30 el domingo), mientras que los bomberos han actuado en 220 (200 el sábado y 20 el domingo) y las brigadas municipales han intervenido en más de 60 incidencias.

En total, se han realizado más de 625 intervenciones, principalmente relacionadas con la retirada de ramas y árboles caídos, placas solares desprendidas, cascotes, antenas, vallas, mobiliario urbano, tejas y cornisas, así como la atención a varios conatos de incendio de vegetación.

La borrasca Oriana dejó en la capital de la provincia rachas de hasta 109,4 km/h en el puesto de Tetuán. Tras una noche "relativamente tranquila", los trabajos han continuado desde primera hora de la mañana de este domingo.

Las brigadas municipales y las empresas encargadas del mantenimiento de los espacios públicos centran sus labores en la retirada de árboles y ramas caídas en la vía pública, así como en la eliminación de elementos desplazados por el viento, como cornisas, tejas, placas solares o contenedores.

Además, en la ciudad permanecen cerrados el Pinar y el Parque del Meridiano como medida preventiva hasta que se complete la revisión técnica de ambas zonas y se garantice que reúnen todas las condiciones de seguridad para su reapertura.

El Plan Territorial Municipal de Emergencias de Castelló (PLATEMCAS) ha quedado desactivado a las 12.00 horas tras la mejora de las condiciones meteorológicas. No obstante, se mantiene la vigilancia activa y el seguimiento de posibles incidencias puntuales hasta la "total normalización" de la situación en la ciudad.

MENOS INCIDENCIAS EN VALENCIA

En la provincia de Valencia, el Consorcio de Bomberos se ha movilizado a 41 incidencias por viento desde las 08.00 horas hasta las 12.00 de este domingo. Una de las intervenciones más destacadas ha sido en Bétera, donde han realizado saneamiento de árboles.

En la ciudad de València, los bomberos municipales han realizado una docena de servicios durante la mañana de este domingo relacionados con el viento, con retirada de carteles, ramas o toldos. Sin embargo, no han realizado ninguno durante la noche y la madrugada, han concretado fuentes municipales.