Bomberos sofocan un incendio en un camión de reparto en el Parque Tecnológico

Bomberos sofocan el incendio de un camión - BOMBEROS

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han sofocado un incendio declarado en un camión de reparto en el Parque Tecnológico, según ha informado este cuerpo de seguridad.

El fuego se ha originado esta mañana, sobre las 7 horas, en un camión de reparto por causas que no han trascendido.

En el operativo para sofocar el incendio ha participado una dotación de bomberos de L'Eliana y una de Paterna con un sargento. El fuego se ha dado por extinguido.