Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una granja de Llombai que no ha provocado daños a animales

Imagen del incendio en una granja en Llombai - CONSORCIO PROVINCIAL

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia trabajan en la extinción de un incendio en una granja de la localidad valenciana de Llombai que no ha provocado daños a los animales pertenecientes a esta.

En concreto, el fuego ha afectado a una parte de la granja en la que se almacenan huevos y a otra zona exterior donde hay palets, según ha informado el Consorcio Provincial.

El fuego está próximo a una zona de vegetación, pero se ha contenido el avance de este, detallan las mismas fuentes.

Hasta el lugar, se han movilizado cuatro dotaciones de bomberos, tres de Bomberos de València y dos unidades de Bomberos Forestales, dependientes de la Generalitat Valenciana.