Bomberos trabajan en la extinción de un incendio industrial declarado en Sollana

Bomberos trabajan para sofocar un incendio en Sollana - BOMBEROS

VALÈNCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia trabajan en la extinción de un incendio industrial declarado en la localidad valenciana de Sollana.

El fuego se ha originado sobre las 2.30 horas de la mañana en unas instalaciones de fragmentación de hierro en Sollana por causas que no han trascendido.

Hasta la zona se movilizaron anoche siete dotaciones de bomberos de Torrent, Silla, Alzira, Catarroja, Cullera, Xàtiva, el sargento, el jefe de sector y el oficial. Esta mañana seguían trabajando en el lugar con los correspondientes relevos.