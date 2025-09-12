Bomberos trabajan en la extinción de un incendio industrial en una nave de Albuixech (Valencia)

VALÈNCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivo del Consorcio Provincial de Valencia trabajan este viernes en la extinción de un incendio industrial declarado en una nave ubicado en la calle Noria de Albuixech.

El aviso se ha recibido sobre las 16.11 horas y hasta el lugar se ha movilizado un dispositivo con cinco dotaciones de Sagunt, Pobla de Farnals, Moncada, Torrent, Burjassot, sargento de Sagunt y oficial, según ha indicado el Consorcio.

El fuego, que se ha declarado en una zona de almacén con material de automoción, ha generado una "gran" columna de humo en dirección a Albuixech.