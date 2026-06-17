Bomberos trabajan en un incendio, ya controlado, declarado en Villanueva de Castellón

Archivo - El Consorcio Provincial De Bomberos Invierte Cerca De Medio Millón De Euros En Un Nuevo Vehículo De Extinción Para El Parque De Gandia / El Consorci Provincial De Bombers Invertix Prop De Mig Milió D'euros En Un Nou Vehicle D'extinció Per Al Par - DIPUTACIÓN DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia trabajan en un incendio, ya controlado, declarado en la localidad valenciana de Villanueva de Castellón.

Según ha informado el '112 Comunitat Valenciana', el fuego se originó anoche por causas que no han trascendido y los bomberos lo dieron por controlado a las 3.15 horas.

Una unidad de Bomberos Forestales y brigadas nocturnas trabajan en la zona desde las 5.32 horas, han señalado las mismas fuentes.