Bomberos trabajan para sofocar un incendio en una nave con materiales de reciclaje en Alzira

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos del Consorcio de Valencia trabajan para sofocar un incendio en una nave con materiales de reciclaje en Alzira (Valencia).

Al lugar del fuego, declarado a las 18.30 horas de este miércoles, en la calle Callao, se han movilizado ocho dotaciones de bomberos, un sargento y un jefe de parque, ha informado el Consorcio.

En concreto, la nave alberga materiales como cartones y bidones con algunos restos de basura. Los bomberos, por su parte, trabajan para contener la propagación del fuego y evitar así que se extienda a más puntos.