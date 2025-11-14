Bomberos traslada a la jueza que el día de la dana aplicó un refuerzo como si toda Valencia estuviera en nivel rojo

Archivo - Efectos de la DANA en el municipio de Alfafar. Archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha dado traslado a la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la dana que el 29 de octubre de 2024, el día de la trágica barrancada que costó la vida a 229 personas, decidió "reforzar de manera completa como si toda la provincia estuviera en nivel rojo" y no solo el litoral sur.

Así figura en un escrito firmado por el inspector jefe del Cuerpo de Bomberos y dirigido a la magistrada en respuesta al oficio que esta realizó solicitando la información de que disponían el día 28 de octubre de 2024, en previsión de posibles inundaciones por la dana para el día 29, especificando, asimismo, por qué vía obtuvieron dicha información, y si esto motivó la adopción de medidas de refuerzo de material y de personal.

En el informe, consultado por Europa Press, se señala que los refuerzos se establecen en función del nivel de riesgo previsto para cada una de las cuatro zonas de previsión meteorológica de la provincia, establecido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para la duración prevista del episodio en cada caso particular.

Por lo que respecta a la fechas requeridas, a las 11:40 horas del día 28 de octubre el Centro de Coordinación de Emergencias emitió un aviso en el que se comunicaba alerta por lluvias nivel naranja en todo el interior (zonas de previsión meteorológicas Interior Norte e Interior Sur de la provincia de Valencia).

En base a esta información se tomaron las siguientes medidas de refuerzo de material y de personal desde las 00:00h del 28/10/2024: 2 Bomberos/as en cada parque principal de Paterna y Requena; activación de retén permanente en los parques de bomberos voluntarios de Chelva, Titaguas, Navarrés, Vallada, Ayora y Cofrentes; 1 operador/a de comunicaciones en el CCC; 1 coordinador jefe de Sala localizable por teléfono; 1 jefe de parque localizable por teléfono; responsable de Operaciones localizable por teléfono; técnico de Sertic localizable por teléfono.

Este refuerzo, continúa el documento, se debía de mantener mientras existiese la alerta por lluvias nivel naranja en todo el interior con relevos cada 12 horas.

A continuación, el 29 de octubre, a las 06:50, Emergencias emitió un aviso en el que se comunicaba Alerta por lluvias nivel naranja en las zonas de previsión meteorológica Interior Norte y Sur y Litoral Sur.

Este cambio, explica el jefe de Bomberos, "implicó dotar a los parques de Torrent, Alzira y Gandia con dos bomberos más en cada uno de ellos". Y, posteriormente, a las 07:45 horas, hubo un nuevo aviso en el que se comunicaba Alerta por lluvias nivel rojo en la zona de previsión meteorológica Litoral Sur y naranja en el resto de la provincia.

"Pese a que dicho incremento en la alerta no afectaba en ese momento a la totalidad de la provincia de Valencia, y previa autorización del inspector jefe de Cuerpo de Bomberos, se decidió reforzar de forma completa como si toda la provincia estuviese en nivel rojo", expone el informe.

MEDIDAS

En consecuencia, se tomaron las siguientes medidas de refuerzo de material y de personal para los bomberos desde el momento de la recepción del aviso del 29/10/2024: 1 cabo y 3 bomberos/as en cada parque principal de Sagunt, Paterna, Torrent, Gandia, Alzira y Requena; activación de retén permanente en los parques de bomberos voluntarios de Chelva, Titaguas, Navarrés, Vallada, Ayora y Cofrentes; 2 operador/a de comunicaciones en el CCC; 1 coordinador Jefe de Sala; 1 Jefe de Parque en el parque de Paterna; 1 oficial; responsable de Operaciones localizable por teléfono; técnico de Sertic localizable por teléfono.

Finalmente, se recoge que a las diez de la mañana, Emergencias emitió un aviso en el que se comunicaba Alerta por lluvias nivel naranja en la zona Interior Sur y rojo en el resto de la provincia. Las medidas de refuerzo a tomar en este caso ya habían sido adoptadas de manera anticipada con el aviso recibido a las 07:45 h, concluye.