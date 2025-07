Bomberos de Valencia denuncian la "precariedad" del servicio en una protesta con momentos de tensión con la Policía

Mompó confía en que se llegará a un acuerdo si hay una propuesta "económicamente viable" y llama a "sentarse y hablar"

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha vuelto a salir a las calles este lunes para denunciar la "precariedad" y "dejadez" en el servicio, en una manifestación que ha recorrido el centro de la capital del Turia y ha dejado momentos de tensión entre bomberos y Policía Nacional.

Los bomberos han salido de plaza de España con pancartas en las que se han leído mensajes como 'Dirección dimisión, iros con Mazón', 'Avelino vas por mal camino' (en alusión al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell) y 'Bombers en lluita'.

Los participantes han recorrido la Gran Vía Ramón y Cajal y Fernando el Católico hasta Paseo de la Petxina para llegar al edificio de la Beneficencia, donde se celebraba la asamblea del Consorcio Provincial. En este enclave, se han producido momentos de tensión cuando la Policía ha desplegado un cordón para cerrar el paso de los bomberos hacia el edificio.

Por parte de la Junta de Personal del Consorcio y en representación de los tres sindicatos convocantes de la protesta, UGT PV, STAS-Intersindical y CGT PV, Marcel Montero y César Bou han explicado en declaraciones a Europa Press que la movilización se enmarca en las protestas tras la decisión de la Diputació de València de "romper" el preacuerdo que se había firmado para una mejora sustancial del servicio y la respuesta a las emergencias" porque "dicen que el Consorcio ha superado el techo de gasto".

Desde entonces, los bomberos provinciales han celebrado diferentes protestas y decidieron iniciar una huelga de celo, por la cual han dejado de realizar las horas extras con las que se cubría el servicio para ceñirse a su jornada. Esto ha provocado que, de 17 parques de bomberos que hay en la provincia, cada día tengan que cerrar entre dos y cuatro, ha detallado César Bou (STAS-Intersindical).

"No tienen que obligarnos a hacer horas extra y pretenden obligarnos" y desde el Consorcio "sabían la falta de personal que tenían y no han hecho nada por invertir en ello", ha denunciado Marcel Montero, de UGT PV.

Para los sindicatos, "el servicio no puede esperar a que desde Europa o desde el Ministerio de Hacienda te digan que puedes invertir más en el ciudadano", porque el trabajo de los bomberos "es una necesidad".

Los portavoces han subrayado que si la ciudadanía quiere "tener un servicio a la altura de lo que es la provincia de Valencia, el órgano de gobierno de la Diputació tiene que invertir en el servicio".

Según han denunciado, el cuerpo provincial cuenta con vehículos "obsoletos" y "equipamientos que no sirven para trabajar como ocurrió en la dana, que no había barcas". "No hay personal tampoco para hacer frente a grandes catástrofes" como la del 29 de octubre. En concreto, han precisado que parques de bomberos como Torrent o Ontinyent no cuentan con vehículos de altura y en otros faltan vehículos de otro tipo o de sustitución en caso de avería.

Además, han advertido que los más afectados por la situación son los pueblos de la provincia que, a diferencia de la ciudad de València, no tienen bomberos locales. Han explicado que hay parques cerrados y, por tanto, si ocurre algo tiene que ser atendido por parques de otra zona. "Esos parques van a dejar de poder estar disponibles en esa zona para ir a otro servicio que no les corresponde. Y encima, con una demora de tiempo que en algo muy grave puede ser esencial para salvar una vida o no salvarla", han denunciado.

MOMPÓ: "ES UNA OBLIGACIÓN" SOLUCIONAR EL CONFLICTO

Por su parte, el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha subrayado que para él "es una obligación" solucionar este conflicto y que lo vive "con tristeza".

Así lo ha expresado Mompó, este lunes, en la presentación de la nueva Biblioteca de Filología Valenciana de la Institució Alfons el Magnànim, donde ha sido preguntado por los medios de comunicación por cómo solucionará la institución la situación del Consorcio.

"Creo que las personas hacen las cosas hablando, creo que somos todos adultos ya. Lo he hablado ya con los compañeros que dirigen el Consorcio. Lo he dicho públicamente también a los bomberos. Yo creo que tenemos que volver otra vez al sentido común", ha dicho.

Para el presidente de la Diputació, ha de haber "una propuesta" que se ha de presentar por escrito para poder llegar a un consenso, "y si al final jurídica y económicamente es viable, pues no tengo ninguna duda de que se llegará a un acuerdo", ha asegurado.

"Pero insisto, creo que las formas tienen que ser las correctas, y las formas correctas son como se ha hecho todo en esta vida. Sentarse en una misma mesa, hablar y llegar a un consenso", ha concluido.

BIELSA EXIGE LA DESTITUCIÓN DE MASCARELL

Por su lado, el portavoz socialista en la Diputació, Carlos Fernández Bielsa, ha reclamado a Mompó, la destitución inmediata del diputado responsable de Bomberos, Avelino Mascarell, a quien acusa de una "nefasta gestión" que ha llevado al cuerpo provincial de bomberos a "su mayor crisis en años".

"Cada día, parques de bomberos permanecen cerrados, poniendo en alto riesgo la seguridad de la ciudadanía. Los bomberos de València llevan más de un mes en huelga por la falta alarmante de personal y medios mientras el presidente de la Diputación tiene que entrar por la puerta de atrás cuando acude a los juzgados para evitar a los bomberos y su diputado se esconde y es incapaz de dialogar y llegar a acuerdos", ha denunciado el portavoz del PSPV.

El dirigente socialista responsabiliza directamente al presidente de la Diputació de València de una situación que, en plena campaña de incendios, considera "insostenible y temeraria". "Exigimos la destitución inmediata de Avelino Mascarell, la provincia no puede permitirse más improvisaciones ni una gestión tan deficiente en un servicio esencial", ha añadido.