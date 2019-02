Bonig estrena con una llamada a Pablo Casado el teléfono con el que hablará con los ciudadanos dos días a la semana

Actualizado 26/02/2019 16:18:10 CET

Ambos se comprometen en su conversación a bajar impuestos como una de las primeras medidas si llegan al Gobierno y a la Generalitat

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha habilitado un número de teléfono, el 601 631 074, para hablar con los ciudadanos de esta autonomía que deseen ponerse en contacto con ella para plantearle "cualquier duda, propuesta o pregunta" sobre sus tres provincias.

La también candidata del PP a la Generalitat ha estrenado este teléfono, al que los valencianos podrán llamar los miércoles y los viernes de 9.00 a 10.30 horas, con una llamada al presidente nacional del PP, Pablo Casado.

Durante su conversación ambos se han comprometido, si llegan a las presidencias del Gobierno y del Consell, a llevar a cabo entre las primeras medidas que adopten bajadas de impuestos y la desaparición de tributos como el de Sucesiones y Patrimonio.

Isabel Bonig ha presentado esta iniciativa, "absolutamente pionera" y llamada 'Te doy mi teléfono', en una rueda de prensa en la que ha destacado que será ella misma, sin filtros, quien responda a las llamadas para atender "las inquietudes, anhelos y preguntas" de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana que quieran contactar con ella.

"Voy a estar ahí porque quiero saber de primera mano qué piensan los valencianos. Sin filtros, sin limitaciones", ha dicho porque "si contesta otra persona se desvirtúa". "Habré tenido algunos aciertos y muchos errores pero si algo me ha caracterizado siempre ha sido que he dado la cara, incluso, en los momentos más difíciles", ha apuntado, a la vez que ha aseverado que "los liderazgos no se hacen en el despacho y en los buenos momentos sino a pie de obra y de calle y, sobre todo, en malos momentos".

"Hay que estar a las buenas y a las malas. Voy a coger el teléfono directamente, personalmente", ha insistido Bonig, que ha recordado que ha sido alcaldesa y que "eso te da un plus. "Me encontraba con gente por la calle y me decía cosas buenas o malas. También impulsé la iniciativa de tomar un café con la alcaldesa", ha agregado, por lo que ha valorado las iniciativas para "acercarse y escuchar a la gente".

La responsable 'popular' ha considerado que "los políticos no deben hablar tanto" y ha apostado por "escuchar lo que realmente preocupa" a los ciudadanos y por habilitar para ello "nuevos canales de información" con el fin de tener una "comunicación bidireccional". En esta línea, ha apostado por ofrecer un "mensaje claro" y propuestas concretas que se lleven a cabo.

Igualmente, ha resaltado que es "la primera política" que ofrece su número de teléfono para atender" las "preguntas", "propuestas" o también "críticas" ciudadanas y ha confiado en "la educación de la gente" que use el teléfono.

La intención del PPCV es además de escuchar a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, tener en cuenta sus planteamientos para completar el programa electoral que está elaborando con vistas a las elecciones autonómicas de mayo. Bonig ha aseverado que el teléfono se mantendrá "todo el tiempo que sea necesario" para que "no quede ni un solo ciudadanos sin hablar con la presidenta" de los 'populares' valencianos.

"ESCUCHAR DETENIDAMENTE"

"Los políticos estamos siempre dando discursos, entrevistas, mítines, y más ahora con tantas elecciones que tenemos por delante. Creo que llega el momento de pararnos un momento, hacer un hueco en nuestra agenda, sentarnos y escuchar detenidamente lo que nos tienen que contar los valencianos, cuáles son sus verdaderos problemas y, una vez tomemos nota, ver cómo podemos resolvérselos desde las instituciones", ha planteado.

Durante la conversación con Pablo Casado, que ha podido ser escuchada por todos los asistentes a la rueda de prensa, el presidente nacional del PP ha felicitado a Isabel Bonig por la iniciativa 'Te doy mi teléfono', una herramienta que ha calificado de "útil" y "estupenda" para "acercar el partido a los ciudadanos". Para dar a conocer la iniciativa además de un cartel se ha hecho un vídeo promocional.

"BAJADA MASIVA DE IMPUESTOS"

Pablo Casado ha indicado que ha comentado a su familia residente en la provincia de Alicante la posibilidad de contactar con Bonig y ha preguntado a esta cuál será la primera de las medidas que adopte si llega a la Generalitat. La responsable autonómica, que ha aprovechado la llamada para desear a Casado "grandes éxitos" en las elecciones del 28 de abril, ha respondido que será "una bajada masiva de impuestos" para "autónomos, empresas y personas físicas".

El presidente nacional del PP ha indicado que él también acometerá la bajada de impuestos como una de las primeras actuaciones si llega a La Moncloa. "Ojalá no te dé tiempo y lo suprima yo antes", ha bromeado Casado teniendo en cuenta que las elecciones generales serán antes que las autonómicas. Entre la rebaja fiscal ambos han citado la supresión de los impuestos de Sucesiones y Donaciones, rebajas en el IRPF y cambios en el de Actos Jurídicos Documentados.

"Tú y yo devolveremos la ilusión a esta tierra tan maravillosa que quiero tanto", ha dicho Pablo Casado a Isabel Bonig. Esta última ha indicado al presidente del PP que tendrán que "coordinarse" en la bajada de impuestos que plantean y ha defendido medidas para apoyar a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos --ha defendido en este punto la Ley de Autónomos propuesta por el PP y ha avanzado que la planteará de nuevo con vistas a las elecciones-- y para luchar contra el paro y la destrucción de empleo.

Asimismo, la presidenta del PPCV ha apostado por otras que garanticen la continuidad de los negocios familiares y más pequeños con el fomento del "relevo generacional".