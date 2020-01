Bonig pide a Puig y Sánchez que las ayudas por los daños del temporal Glòria lleguen "cuanto antes"

Publicado 29/01/2020 14:35:18 CET

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al del Gobierno, Pedro Sánchez, que las ayudas por los daños del temporal lleguen "cuanto antes" y que se declare ya zona catastrófica.

Bonig ha visitado este miércoles la costa de Tavernes de la Valldigna (Valencia) para comprobar 'in situ' los desastres que ha causado el último temporal. También ha visitado un campo de naranjas donde ha lamentado las graves pérdidas agrícolas sufridas, según ha informado el PPCV en un comunicado.

La presidenta de los 'populares' valencianos ha anunciado la presentación de mociones en todos los ayuntamientos y en Les Corts para solicitar a las administraciones públicas la "máxima celeridad" y "agilidad" en las actuaciones, en la declaración de zonas catastróficas y la anticipación de las ayudas a los afectados.

"El cambio climático no se combate con simples declaraciones sino que tienen que empezar a ejecutar obras y lo prioritario ahora es la regeneración urgente de la costa valenciana", ha indicado Bonig, quien ha pedido que ese proyecto "se ejecute en su globalidad".

En esta línea, ha lamentado que ha pasado una semana desde el paso del temporal "y ni el gobierno de Sánchez ni el de Puig han sido capaces de declarar zona catastrófica". "Ayer sacaron las órdenes de ayuda para los afectados de este último temporal y han dado 45 días hábiles para solicitarlas. Es decir, en marzo, casi ya en Semana Santa. La campaña de Semana Santa empieza en dos meses y se debería estar ya trabajando en el litoral con obras de emergencia", ha exigido.

Por ello, ha reclamado a las administraciones "más celeridad". "No se trata de no hacer obras, sino de hacer las obras que indican los técnicos con los condicionamientos medioambientales previstos. Dentro de un proyecto global, no podemos ir con parches que producen esto que hoy vemos", ha planteado.

Bonig ha advertido que desde el PP vigilarán para que las ayudas "lleguen cuanto antes porque las de la DANA de la Vega Baja de hace cuatro meses todavía no han llegado, y las de las heladas de hace dos años en La Ribera tampoco, pese a las promesas de ocho millones de euros de Puig".

"Mucho anuncio, mucha foto, mucho reunirse y tratar de coordinarse con su consellera de Agricultura y conseller de infraestructuras, pero hay que trabajar porque todo el plan está hecho. Debe irse a Madrid a exigirle al Gobierno de España la regeneración de la costa y que él también empiece a hacer lo que es competencia de la Generalitat Valenciana", ha criticado.

A su juicio, "la política consiste en resolver los problemas de la gente, no en complicárselos como pretende (Mónica) Oltra dejando sin reparar el litoral. Si no van a hacer nada ni van a solucionar nada, no sé para qué están. Podemos hacer infraestructuras, ser sostenibles y generar turismo. No hacer nada puede repercutir gravemente en el turismo, y si no se genera trabajo y empleo, difícilmente puede haber ingresos. Basta ya de tanta tontería y que se pongan de una vez a gobernar".

VISITA DE IGLESIAS

En esta línea, Isabel Bonig ha dado la bienvenida a Pablo Iglesias, que ha visitado este miércoles zonas afectadas por el temporal en Dénia. "Que conozca la realidad y vea los problemas que tiene la Comunitat Valenciana. De él y de Sánchez depende que se lleve a cabo la regeneración del litoral. Esperamos que la próxima cita sea para traer obras y no simples declaraciones de voluntad", ha instado.