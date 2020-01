Bonig (PP) considera "vacío" y "no creíble" el discurso de Puig y critica que no se centra en los problemas valencianos

Publicado 01/01/2020 17:23:26 CET

VALÈNCIA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) y portavoz de esta formación en Les Corts Valencianes, Isabel Bonig, ha considerado que el discurso de Fin de Año del presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, es "vacío" y ha dicho que "no ha resultado creíble porque no se ha centrado en los problemas de los valencianos".

Bonig ha señalado, en un comunicado, que "para que un mensaje sea creíble debe estar lleno de contenido" y ha reiterado que "el de Puig ha sido un mensaje vacío". "Su palabra no tiene valor porque anuncia mucho pero no hay resultados ni gestión. Este --2019-- ha sido un año perdido en el que el Consell ha estado más centrado en sus problemas internos que en solucionar las necesidades de los ciudadanos", ha censurado.

La responsable del PPCV ha manifestado que "en España hoy tenemos un problema territorial serio" y ha resaltado que no ha oído a Puig "defender la Constitución de 1978" ni "la unidad y la soberanía nacional, la igualdad y la solidaridad". "No lo he oído quejarse por esas afirmaciones de ERC, el socio de Sánchez, cuando dice que quiere la independencia de unos ficticios Països Catalans", ha agregado.

Isabel Bonig ha hablado también de "problemas" como "las listas de espera" en la Comunitat Valenciana y ha lamentado que el presidente de la Generalitat "no ha hecho referencia a este problema en sanidad, ni a las listas en dependencia como tampoco lo ha hecho a la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos". Al respecto, ha indicado que desde el PPCV se dice "sí al valencianos pero no a su imposición en las zonas castellanohablantes".

"Puig habla de emergencia climática, y es verdad que la hay, pero mientras habla, la Albufera, que es una joya valenciana, se muere. Su Consell tampoco hace nada con la depuración de las aguas de Valencia. Y habla de feminismo pero luego insulta a la líder de la oposición desde la tribuna de Les Corts", ha añadido Bonig respecto al discurso de Puig.

Tras ello, la responsable 'popular' ha afirmado que quiere decir a los valencianos "que el PP estará ahí, siempre arrimando el hombro para conseguir un nuevo modelo de financiación y para que no haya recortes".

"No puede ser que después de colocar a 330 altos cargos y asesores, ahora Puig pida a los valencianos que hagan un esfuerzo. El PP es el partido de la estabilidad, de la creación de trabajo, de las oportunidades para todos y de la libertad", ha afirmado Isabel Bonig.